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"Укрзализныця" продлит популярный зимний рейс в Карпаты до лета

В АО "Укрзализныця" решили превратить "Лыжный экспресс", который идет из Киева в Славское, на "Бойкивский экспресс" и продолжить его курсирование на майские праздники и лето.

Об этом заявил и.о. члена правления, директор филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

"Идем навстречу развитию внутреннего туризма и вводим курсирование скоростного поезда Интерсити+ №745 Киев-Славское весной и летом. Также мы решили переименовать этот поезд, так как Карпаты могут дарить уйму туристических и спортивных возможностей не только зимой", – цитирует его пресс-служба компании.

Также Перцовский рассказал о планах компании относительно развития скоростного железнодорожного сообщения. В частности, рассматривается техническая возможность назначения Интерсити+ между Харьковом и Днепром с возможностью продления до Мелитополя.

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Джерело:  "Укрзализныця"
Карпати (61) туризм (789) Укрзалізниця (4762)


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