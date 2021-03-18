"Укрзализныця" продлит популярный зимний рейс в Карпаты до лета

В АО "Укрзализныця" решили превратить "Лыжный экспресс", который идет из Киева в Славское, на "Бойкивский экспресс" и продолжить его курсирование на майские праздники и лето.

Об этом заявил и.о. члена правления, директор филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

"Идем навстречу развитию внутреннего туризма и вводим курсирование скоростного поезда Интерсити+ №745 Киев-Славское весной и летом. Также мы решили переименовать этот поезд, так как Карпаты могут дарить уйму туристических и спортивных возможностей не только зимой", – цитирует его пресс-служба компании.

Также Перцовский рассказал о планах компании относительно развития скоростного железнодорожного сообщения. В частности, рассматривается техническая возможность назначения Интерсити+ между Харьковом и Днепром с возможностью продления до Мелитополя.