Поставки бензинов в Украину за февраль выросли на 5%

В феврале 2021 года баланс рынка бензинов в Украине вырос на 5,5% (на 8,6 тыс. тонн), до 164,6 тыс. тонн, по сравнению с февралем 2020 года (155,9 тыс. тонн).

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает enkorr.

Внутреннее производство за отчетный месяц увеличилось на 3,7% (на 2,8 тыс. тонн), до 80,1 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, Кременчугский НПЗ нарастил выпуск бензинов на 9,4%, до 74,2 тыс. тонн. На Шебелинский завод пришлось 10,3 тыс. тонн, что на 5,5% меньше показателя января прошлого года.

Доля украинских бензинов в общем балансе рынка по итогу прошлого месяца составила 51,3% против 50,4% в феврале 2020 года.

Импорт автомобильных бензинов на украинский рынок в феврале 2021 года вырос на 3,7% (на 2,9 тыс. тонн), до 80,1 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (77,2 тыс. тонн).

Импорт бензинов из Беларуси по сравнению с февралем 2020 года вырос на 26%, до 67,9 тыс. тонн. В "А-95" объясняют такой скачок низкой базой сравнения: в первом квартале 2020 года поставки из Беларуси были снижены вдвое из-за проблем с обеспечением сырьем.

Отгрузки в Украину с НПЗ PNK ORLEN (Польша) сократились на 46,6% (10,3 тыс. тонн), до 11,9 тыс. тонн. Основная причина - значительное уменьшение закупок брендом ОККО. Сеть импортировала всего 700 тонн бензина против 9,1 тыс. тонн годом ранее.

В "А-95" отметили, что по итогам января-февраля текущего года на украинский рынок было поставлено 339,3 тыс. тонн бензинов, что на 9,7% больше показателя первых двух месяцев прошлого года.

Как сообщалось, баланс рынка автомобильных бензинов в 2020 году вырос на 9,1% по сравнению с предыдущим годом – до 2,12 млн тонн. При этом внутреннее производство выросло на 12,7% – до 1,02 млн тонн, а импорт прибавил 5,9% и составил 1,1 млн тонн.