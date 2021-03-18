СБУ обнаружила схему перепродажи секретной информации из баз данных Налоговой

Специалисты Службы безопасности Украины блокировали схему несанкционированного вмешательства в базы данных правоохранительных и контролирующих органов.

Как сообщает пресс-центр СБУ, среди организаторов схемы – чиновники госструктур, которые продавали заказчикам информацию с ограниченным доступом.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что участники межрегиональной группы систематически "снимали" информацию из баз данных подразделений МВД, Государственной миграционной, налоговой и пограничной служб. Похищенную информацию с ограниченным доступом злоумышленники реализовывали заказчикам", – сказано в сообщении.

По данным следствия, к организации схемы причастны сотрудники правоохранительных и контролирующих структур.

В рамках расследования дела было проведено 6 обысков в рабочих кабинетах и ​​помещениях злоумышленников в Киевской, Херсонской и Кировоградской областях. В время обысков были изъяты ноутбуки, банковские карточки, распечатки незаконных выдержек из баз данных и другие носители доказательств противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 361 и ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие.