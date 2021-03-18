Кабмин не планирует ограничивать экспорт продуктов из-за роста цен, – Минэкономики

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует подписать меморандум с крупными сетями о сохранении существующего уровня цен на социально значимые продукты. При этом экспортные ограничения вводить не планируются.

Об этом сообщил глава министерства Игорь Петрашко, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы работаем... над сотрудничеством с ритейлерами, продавцами, дистрибьюторами для того, чтобы обеспечить стабилизацию цен на социально значимые продукты для людей. Украина - крупная экспортная страна. Мы много экспортируем, но мы также хотим быть уверенными, что для людей будет доступен ряд продуктов", – сказал министр.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство продолжает вести диалог с ритейлерами и представителями торговых сетей в отношении роста цен на продукты питания.

Как сообщалось, на фоне роста мировых цен на аграрную продукцию в Украине дорожают продукты питания.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Чому ростуть ціни на продукти та пальне