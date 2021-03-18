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Кабмин не планирует ограничивать экспорт продуктов из-за роста цен, – Минэкономики

Кабмин не планирует ограничивать экспорт продуктов из-за роста цен, – Минэкономики

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует подписать меморандум с крупными сетями о сохранении существующего уровня цен на социально значимые продукты. При этом экспортные ограничения вводить не планируются.

Об этом сообщил глава министерства Игорь Петрашко, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы работаем... над сотрудничеством с ритейлерами, продавцами, дистрибьюторами для того, чтобы обеспечить стабилизацию цен на социально значимые продукты для людей. Украина - крупная экспортная страна. Мы много экспортируем, но мы также хотим быть уверенными, что для людей будет доступен ряд продуктов", – сказал министр.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство продолжает вести диалог с ритейлерами и представителями торговых сетей в отношении роста цен на продукты питания.

Как сообщалось, на фоне роста мировых цен на аграрную продукцию в Украине дорожают продукты питания.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Чому ростуть ціни на продукти та пальне 

Автор: 

ціни (3443) експорт (3826) Петрашко Ігор (88) Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (191)


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Топ коментарі
+6
Украина - конченная страна.
Во ВСЕМ цивилизованном мире НДС на продукты = 0
Когда во всяких Англиях Польшах США молоко - НСТОЯЩЕЕ - стоит в магазинах 10-15 гривен за литр , а не 30 гривен за 800 грамм - о чем говорить ...
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18.03.2021 19:10
+5
Радянський Союз у 30-ті роки минулого століття теж був великою експортною державою, в тому числі експортували і зерно. Україна за це розплатилась Голодомором.
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18.03.2021 17:08
+4
доступен ряд продуктов!!!! это каких? мясо умудряется на 10-20% дорожать , олия на 30% , масло, молочка......слуги не охерели? де ото зеленое чмо шо рассказывало про пенсионеров которые могут купить себе всё? этого чмошника нужно опять собрать стадион и макнуть его поцоватой харей в его же дерьмо. скот уклонист собачий рот роттердам....
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18.03.2021 19:00
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мммм.... це слово... "мемораааааааандум"
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18.03.2021 16:56 Відповісти
Радянський Союз у 30-ті роки минулого століття теж був великою експортною державою, в тому числі експортували і зерно. Україна за це розплатилась Голодомором.
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18.03.2021 17:08 Відповісти
Повторение - мать Учения
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19.03.2021 02:15 Відповісти
https://news.obozrevatel.com/economics/economy/v-ukraine-sokraschaetsya-proizvodstvo-moloka-i-pogolove-korov-nazvanyi-tsifryi.htm В Украине сокращается производство молока и поголовье коров. Регионы-лидеры по производству молока: Полтавская область (96,9 тыс. тонн), Винницкая область (90,3 тыс. тонн) и Хмельницкая (78,8 тыс. тонн). Самое большое поголовье коров фиксируется именно в Хмельницкой области, а не в Полтавской.
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18.03.2021 18:15 Відповісти
Так свинину в аграрной стране импортируют из Испании в гигантских размерах, о чем еще можна говорить.
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19.03.2021 08:09 Відповісти
доступен ряд продуктов!!!! это каких? мясо умудряется на 10-20% дорожать , олия на 30% , масло, молочка......слуги не охерели? де ото зеленое чмо шо рассказывало про пенсионеров которые могут купить себе всё? этого чмошника нужно опять собрать стадион и макнуть его поцоватой харей в его же дерьмо. скот уклонист собачий рот роттердам....
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18.03.2021 19:00 Відповісти
Украина - конченная страна.
Во ВСЕМ цивилизованном мире НДС на продукты = 0
Когда во всяких Англиях Польшах США молоко - НСТОЯЩЕЕ - стоит в магазинах 10-15 гривен за литр , а не 30 гривен за 800 грамм - о чем говорить ...
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18.03.2021 19:10 Відповісти
так его принимают у нас по селам по 4 грн
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18.03.2021 19:24 Відповісти
Зачем врать? Молоко в Великобритании 0,5-1 фунт стерлингов, то есть 20-40 гривенн. У нас в супермаркете примерно также, можно по акции купить за 20грн.
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18.03.2021 23:06 Відповісти
ага, вы еще сравните покупательскую способность гривни и фунта стерлингов
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19.03.2021 02:17 Відповісти
Дело не в покупательской способности, а в том, что цена на продукт примерно одинакова, в США и Великобритании чуть выше, чем у нас, в Польше чуть ниже - от 18 грн.
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19.03.2021 04:26 Відповісти
Там- МОЛОКО , цена - ЗА ЛИТР а не за 800 грамм за порошковую бурду по акции у нас.
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19.03.2021 11:55 Відповісти
Ну если так, то вы можете у нас развести коров и продавать молоко по справедливой цене. Ну или же просто взять и обогатиться. Что мешает?
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19.03.2021 14:08 Відповісти
А вы не интересовались зарплатами и пенсиями в Великобритании?
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19.03.2021 08:03 Відповісти
Причем здесь зарплаты? Цена приблизительно одинакова. Вы в супермаркете видели разные цены, в зависимости от доходов покупателя? Вы при прочих равных пойдете работать в иностранную или отечественную компанию, но с меньшей оплатой труда. Так же и продавцу все равно кому продавать.
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19.03.2021 08:37 Відповісти
20 гривен за литр НАСТОЯЩЕГО молока ??
Сказочник ....
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19.03.2021 11:57 Відповісти
социально значимые продукты это соль и перловка?
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18.03.2021 23:22 Відповісти
Олия экспортироваемая из Украины в Испанию, здесь дешевле чем в Украине, это полная жесть.
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19.03.2021 08:05 Відповісти
В Польше стоимость на молочную продукцию ниже на 20- 30 % - это что называется чуть ?
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19.03.2021 08:08 Відповісти
тем временем зелеский с охметовым дерибанят землю,
не зря закон с Порошенком рринимали ...
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19.03.2021 09:03 Відповісти
вывезут все зерно и устроят второй Голодомор, это цель преступной власти
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19.03.2021 12:06 Відповісти
В СССР были ну очень низкуе ценны на продукты!
Вот тольтко в магазинах кроме соли и банок с морской капустой нихрена не было!
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19.03.2021 12:58 Відповісти
Кабміну народ пох%й!!! Їм головне свої кишені набити!!!
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19.03.2021 15:02 Відповісти
1,5-2 месяца назад яйца были по 20 гривен за десяток, на этой неделе 33. а летом-осенью вобще по 9 грн/десяток был.
зашибись цены растут
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19.03.2021 15:29 Відповісти

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