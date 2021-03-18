Кабмин не планирует ограничивать экспорт продуктов из-за роста цен, – Минэкономики
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует подписать меморандум с крупными сетями о сохранении существующего уровня цен на социально значимые продукты. При этом экспортные ограничения вводить не планируются.
Об этом сообщил глава министерства Игорь Петрашко, передает Интерфакс-Украина.
"Сейчас мы работаем... над сотрудничеством с ритейлерами, продавцами, дистрибьюторами для того, чтобы обеспечить стабилизацию цен на социально значимые продукты для людей. Украина - крупная экспортная страна. Мы много экспортируем, но мы также хотим быть уверенными, что для людей будет доступен ряд продуктов", – сказал министр.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство продолжает вести диалог с ритейлерами и представителями торговых сетей в отношении роста цен на продукты питания.
Как сообщалось, на фоне роста мировых цен на аграрную продукцию в Украине дорожают продукты питания.
Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Чому ростуть ціни на продукти та пальне
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Во ВСЕМ цивилизованном мире НДС на продукты = 0
Когда во всяких Англиях Польшах США молоко - НСТОЯЩЕЕ - стоит в магазинах 10-15 гривен за литр , а не 30 гривен за 800 грамм - о чем говорить ...
Сказочник ....
не зря закон с Порошенком рринимали ...
Вот тольтко в магазинах кроме соли и банок с морской капустой нихрена не было!
зашибись цены растут