Советник главы "Укравтодора" решил заняться инфраструктурными проектами в городах

В Украине запускается экспертная платформа Transport City Projects, нацеленная помогать городам в реализации больших инфраструктурных проектов, которые они не могут реализовать самостоятельно.

О запуске такой платформы объявили менеджер транспортных проектов Евгений Петрощук, советник главы "Укравтодора" по вопросам децентрализации Вадим Олийнык, соучредитель и координатор группы "Road 3.0 Ukraine", член "World Road Association" Андрей Сокол-Черниловский и советник программы президента "Большая стройка" Олег Варивода, передает Интерфакс-Украина.

"Мы создаем платформу для того, чтобы помогать городам развиваться и развивать большие инфраструктурные объекты, которые местный бюджет не сможет реализовать самостоятельно. Это такие объекты, как мосты, велосипедные дорожки вокруг больших городов, транспортная развязка с городами-спутниками и тому подобное", – сказал в ходе пресс-конференции советник главы "Укравтодора" Вадим Олийнык.

Среди возможностей новой платформы указывается привлечение финансирования, поиск и переговоры с инвесторами, консультация касательно реализации сложных инфраструктурных проектов, обмен опытом. Кроме того, здесь также помощь в разработке первоочередных инициатив для решения транспортных проблем городов: от аудита транспортной системы до приоритизации проектов и создания механизмов оценки эффективности, также лоббирование интересов городов на общенациональном уровне.

"В Украине есть большие инфраструктурные объекты, на которые у городов не хватает средств, чтобы их реализовать. Мы с коллегами собрались, начали обсуждать все эти вопросы. У каждого из нас есть определенная экспертиза в реализации проектов. И стало понятно, что нужно создать такую платформу, которая сможет быть медиатором между городом, государством и специалистами. В дальнейшем мы будем создавать круглые столы с городами и предприятиями и будем обсуждать проекты, которые смогут изменить страну на лучшее", – прокомментировал цель платформы менеджер транспортных проектов Петрощук.

Говоря о проектах, которые ведет экспертная платформа, он отметил, что в настоящее время идет работа над проектами в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре.

"Все начиналось в Одесской области. Есть хороший кейс, когда Черноморский городской совет пытался с 2016 года построить мост через Сухой Лиман. Тогда мы отработали механизм передачи недостроя из коммунальной в государственную собственность. Благодаря программе "Большое строительство" работы возобновлены, и я уверен, что в этом году мост будет достроен", – добавил со своей стороны советник программы "Большое строительство" Варивода.

"Если говорить о Киеве, то это Дарницкий мост, работы по которому уже начали выполнять. Также мы ведем такие объекты, как строительство метро (четвертой линии метрополитена в Киеве, а также метро в Харькове и Днепре) и City Express, который сейчас также проговаривается с Днепром и Харьковом. City Express - это проект "Укрзализныци", но мы тоже будем его экспертно "продвигать", – подытожил Петрощук.