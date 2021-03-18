Банки выдали всего 12 кредитов по программе льготной ипотеки, – Минфин

По состоянию на 18 марта уполномоченными банками в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписано 12 кредитных договоров на общую сумму 9,4 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По данным ведомства, еще 57 заявок на участие в программе на общую сумму 55,4 млн грн сейчас рассматриваются банками.

В Минфине отмечают, что сейчас банки-участники программы продолжают работу для полноценного запуска проекта, в частности, по модификации собственных процедур, обучению персонала, разработке информационных материалов для потенциальных заемщиков и тому подобное.

"Это важный процесс, ведь именно банк, как владелец финансового ресурса для кредитования, несет риски по возврату ему средств. Также исключительно банк, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика, принимает решение о выдаче кредита", – подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, к программе "Доступная ипотека 7%" присоединились "Приватбанк", "Укргазбанк" и "Ощадбанк", а также банки "Глобус", "Мегабанк", "ОТП Банк", банк "Альянс" и "Кредобанк".

Программа "Доступная ипотека" предусматривает ипотеку под 7% годовых на сумму до 2,5 млн грн. Максимальный срок – 20 лет, минимальный первый взнос – 15% стоимости, максимальный размер комиссии банка – 0,5% годовых. При этом превышение нормативной площади предмета ипотеки в пределах 20% уплачивается заемщиком за счет собственных или кредитных средств без компенсации процентов.

Программа охватывает первичный и вторичный рынок жилья, в частности индивидуальные дома. При этом срок введения в эксплуатацию здания должен быть после 2018 года.

Кабмин 15 февраля 2021 года увеличил максимально допустимый размер среднемесячного совокупного чистого дохода заемщика и членов его семьи из 5-кратного до 10-кратного размера месячной средней заработной платы в соответствующем регионе Украины, где расположен предмет ипотеки.

Первый кредит был выдан 1 марта.