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Банки выдали всего 12 кредитов по программе льготной ипотеки, – Минфин

Банки выдали всего 12 кредитов по программе льготной ипотеки, – Минфин

По состоянию на 18 марта уполномоченными банками в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписано 12 кредитных договоров на общую сумму 9,4 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По данным ведомства, еще 57 заявок на участие в программе на общую сумму 55,4 млн грн сейчас рассматриваются банками.

В Минфине отмечают, что сейчас банки-участники программы продолжают работу для полноценного запуска проекта, в частности, по модификации собственных процедур, обучению персонала, разработке информационных материалов для потенциальных заемщиков и тому подобное.

"Это важный процесс, ведь именно банк, как владелец финансового ресурса для кредитования, несет риски по возврату ему средств. Также исключительно банк, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика, принимает решение о выдаче кредита", – подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, к программе "Доступная ипотека 7%" присоединились "Приватбанк", "Укргазбанк" и "Ощадбанк", а также банки "Глобус", "Мегабанк", "ОТП Банк", банк "Альянс" и "Кредобанк".

Программа "Доступная ипотека" предусматривает ипотеку под 7% годовых на сумму до 2,5 млн грн. Максимальный срок – 20 лет, минимальный первый взнос – 15% стоимости, максимальный размер комиссии банка – 0,5% годовых. При этом превышение нормативной площади предмета ипотеки в пределах 20% уплачивается заемщиком за счет собственных или кредитных средств без компенсации процентов.

Программа охватывает первичный и вторичный рынок жилья, в частности индивидуальные дома. При этом срок введения в эксплуатацию здания должен быть после 2018 года.

Кабмин 15 февраля 2021 года увеличил максимально допустимый размер среднемесячного совокупного чистого дохода заемщика и членов его семьи из 5-кратного до 10-кратного размера месячной средней заработной платы в соответствующем регионе Украины, где расположен предмет ипотеки.

Первый кредит был выдан 1 марта.

Автор: 

банки (6954) іпотека (352) кредит (3280) Мінфін (2930)


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Топ коментарі
+9
Позорище в стиле ЗЕ.
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18.03.2021 18:28
+6
Я вивчав умови... Там піЗ............дос, які умови і щоб цей кредит взяти то треба мати вже нерухомість і бабло! Сенс тоді цей кредит брати, коли в тебе є бабло ?! Дебіли, бл...я!
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18.03.2021 21:17
+6
Заявленные проценты - не подтверждаются. Когда вы начнете обращаться по этому вопросу в банки, то от вас начнут требовать ряд документов, которые вряд ли адекватно охарактеризуют ваше действительное финансовое положение. Кроме того, заявленные проценты, допустим, Приватбанк берет в течение 1 года кредитования, а остальные годы, получается уже 11%, плюс пол процента страхование жилья, и плюс пол процента страхования жизни. Всего получается 12%, и это мало похоже на 7%. Многие банки обложили условия кредитования неподъемными дополнительными ограничениями, которые либо невыполнимы, либо очень трудно выполнимы. Например, 30% первого взноса, а вовсе не 15%, ограничение минимального возраста до 25 лет и максимального возраста до 60 лет. То есть если вы рассчитываете получить кредит на 25 лет, например, то ваш текущий возраст должен быть не более 35 лет, поскольку до 60 лет вы должны будете его полностью выплатить. Некоторые банки в договор ипотеки вставляют пункт о возможности одностороннего пересмотра процентной ставки банком, тем самым сводя всю идею полностью на "нет". Есть банки, которые кредитуют с ограничениями по сроку, например, дают кредитование не более чем на 5 лет. Фантазии банковских служащих не имеют границ. Ряд банков кредитуют только новое жилье, со сроком ввода в эксплуатацию не позже, чем в 2018 году. Правильно кто-то уже предположил, о том, что эта программа была разработана для того, чтобы как-то продать новый неликвид недвижимости, который в новых домах продается годами и не может продаться, видимо, по причине завышенных цен или низких показателей качества, совершенной неготовности жилья к быстрому заселению (покупатель приобретает в новом жилье только голые стены, пол и потолок, то есть по сути площадь, в которую еще нужно ввалить примерно столько же денег и времени, чтобы жилье стало пригодно к заселению). Вот такие невеселые выводы. Кроме того, Шмыгаль 16 фервраля объявил, что осенью появится программа под 5% кредитование. Кого и как она коснется, пока не понятно, но мне лично ясно одно, что в такие игры с государством играть не очень желательно, потому что всегда проиграешь.
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19.03.2021 08:48
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А шо - Потужно.
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18.03.2021 17:41 Відповісти
А що, хтось думав, що то кредити для всіх? 😁 Знаєте, чого всього на всіх не вистачає? Бо всіх - багато, а всього - мало і вистачає лише на своїх, які то "всьо" контролюють., 😊
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19.03.2021 16:09 Відповісти
Позорище в стиле ЗЕ.
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18.03.2021 18:28 Відповісти
вот он какой.. "конец эпохи бедности")) никто не хочет брать кредит - как клоун не старается в своих видосиках, как ни умоляет взять - нарИд против... мол, "не нужОн нам кредит, своих денеХ девать енкуда"))
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18.03.2021 19:05 Відповісти
а нафіга кредити, епоха бідності і зубожіння закінчились, кожен президент після зп може піти собі квартиру чи будинок купити
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19.03.2021 08:44 Відповісти
Я вивчав умови... Там піЗ............дос, які умови і щоб цей кредит взяти то треба мати вже нерухомість і бабло! Сенс тоді цей кредит брати, коли в тебе є бабло ?! Дебіли, бл...я!
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18.03.2021 21:17 Відповісти
Именно. Эти кредиты доступны только тем, у кого есть бабло. А те, у кого есть бабло уже имеют жилье. И еще. Банки накручивают сверху всякие "страховки" " кмиссии" и выходит около 11 процентов, что от 7ми немного отличается.
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19.03.2021 12:47 Відповісти
А смороду скільки було!
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18.03.2021 22:22 Відповісти
Наш веселый гармыдер! Коммунальная квартира дяди Иоси, и тети Ривки отдыхает.
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18.03.2021 23:29 Відповісти
А на кого рассчитана эта программа ? На самих банкиров, госчиновников высшего звена, судей и их родственников, таможенников и СБУшников, которые бизнес курируют ? Так им вроде без надобности такое, хотя это не точно .
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18.03.2021 23:38 Відповісти
Заявленные проценты - не подтверждаются. Когда вы начнете обращаться по этому вопросу в банки, то от вас начнут требовать ряд документов, которые вряд ли адекватно охарактеризуют ваше действительное финансовое положение. Кроме того, заявленные проценты, допустим, Приватбанк берет в течение 1 года кредитования, а остальные годы, получается уже 11%, плюс пол процента страхование жилья, и плюс пол процента страхования жизни. Всего получается 12%, и это мало похоже на 7%. Многие банки обложили условия кредитования неподъемными дополнительными ограничениями, которые либо невыполнимы, либо очень трудно выполнимы. Например, 30% первого взноса, а вовсе не 15%, ограничение минимального возраста до 25 лет и максимального возраста до 60 лет. То есть если вы рассчитываете получить кредит на 25 лет, например, то ваш текущий возраст должен быть не более 35 лет, поскольку до 60 лет вы должны будете его полностью выплатить. Некоторые банки в договор ипотеки вставляют пункт о возможности одностороннего пересмотра процентной ставки банком, тем самым сводя всю идею полностью на "нет". Есть банки, которые кредитуют с ограничениями по сроку, например, дают кредитование не более чем на 5 лет. Фантазии банковских служащих не имеют границ. Ряд банков кредитуют только новое жилье, со сроком ввода в эксплуатацию не позже, чем в 2018 году. Правильно кто-то уже предположил, о том, что эта программа была разработана для того, чтобы как-то продать новый неликвид недвижимости, который в новых домах продается годами и не может продаться, видимо, по причине завышенных цен или низких показателей качества, совершенной неготовности жилья к быстрому заселению (покупатель приобретает в новом жилье только голые стены, пол и потолок, то есть по сути площадь, в которую еще нужно ввалить примерно столько же денег и времени, чтобы жилье стало пригодно к заселению). Вот такие невеселые выводы. Кроме того, Шмыгаль 16 фервраля объявил, что осенью появится программа под 5% кредитование. Кого и как она коснется, пока не понятно, но мне лично ясно одно, что в такие игры с государством играть не очень желательно, потому что всегда проиграешь.
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19.03.2021 08:48 Відповісти
Очередной пук в лужу от клоунов во власти.
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19.03.2021 09:31 Відповісти
Не звизди. При Пеце ЛЬГОТНАЯ ипотека была по 23 процента годовых.
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19.03.2021 13:48 Відповісти
ощадбанк ... даёт кредиты ...
мрази, ограбили людей, теперь наживаются
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19.03.2021 09:37 Відповісти
кто не доволен, то учитесь членом на рояле играть ...
ггполргдьо
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19.03.2021 09:38 Відповісти
А хто взяв? Оголосіть список і місце роботи і ви не здивуётесь, що взяли ті хто можуть купити це житло, але віддавати кредит точно не збираються. І що це за банки?
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19.03.2021 13:40 Відповісти
А че сразу я?
Банки выдали всего 12 кредитов по программе льготной ипотеки, – Минфин - Цензор.НЕТ 3251
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19.03.2021 14:16 Відповісти
І що? Головне кому вони їх видали?! Воно так із початку і планувалось
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19.03.2021 14:15 Відповісти
ЗАЧЕМ выдавать ипотеки в гривне? Да 7% (+ всякие комисии, страховки). Итого минимум 8%.
Берем 40к баксов. 260 баксов это ПРОЦЕНТ. Добавим тело. Пусть хоть 240 баксов. Итого 500. Как жить?
Что мешает запустить ипотеку под 2% в долларах США. Это НЕ выгодно, но и не убыточно.
Про денег нима слышали много. Сколько "списали" талантливые банкири в прошлом году? БОЛЬШЕ 1 млрд баксов. Цель ипотеки удержать молодые семьи в Украине, удержать молодых рабочих.
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19.03.2021 16:24 Відповісти

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