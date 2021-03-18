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73% рабочих мест в Украине создает малый и средний бизнес, – Петрашко

73% рабочих мест в Украине создает малый и средний бизнес, – Петрашко

Малый и средний бизнес в Украине обеспечивают 61% добавленной стоимости, 37% налоговых поступлений и 73% рабочих мест.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко во время форума "Украина 30. Малый и средний бизнес и государство". 

"Малый и средний бизнес играют ключевую роль в экономике Украины. Они обеспечивают 61% добавленной стоимости, 37% налоговых поступлений, этот бизнес обеспечивает 73% рабочих мест в Украине", - сказал Петрашко, передает Укринформ.

Петрашко добавил, что правительство ставит задачу сделать государство комфортным для предпринимателей, чтобы они хотели развивать бизнес в Украине.

"Уже начат процесс образования Офиса по вопросам малого и среднего бизнеса. Сейчас действует около 10 различных организаций, которые помогают в процессе образования малому бизнесу", - сообщил министр.

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Джерело:  Укринформ
малий бізнес (173) Петрашко Ігор (88)


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