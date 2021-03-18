"Укртелеком" Ахметова получил 640 миллионов прибыли

"Укртелеком" по итогам 2020 года получил 642,7 млн грн чистой прибыли после убытка в размере 934,1 млн грн в 2019 году.

Согласно отчетности компании, долгосрочные обязательства "Укртелекома" в прошлом году выросли на 2,1 млрд грн и на конец 2020 года составляли 19,3 млрд грн, передает Finbalance.

Текущие обязательства и обеспечения компании к концу года составили 21,5 млрд грн, как и годом ранее.

Как сообщалось, ПАО "Укртелеком" в 2020 году сократило чистый доход 2% – до 6,21 млрд грн. При этом показатель EBITDA увеличился на 4,8% – до 1,7 млрд грн, маржа EBITDA – на 1,8 процентных пункта, до 27,3 по сравнению с аудированной отчетностью оператора за 2019 год.

Напомним, в июне 2017 года суд Лондона по иску Raga Establishment обязал СКМ доплатить $760 млн плюс проценты за покупку "Укртелекома" и отклонил встречные претензии компании Рината Ахметова о расторжении договора о покупке телеком-оператора. Согласно материалам судебного разбирательства, к сделке по приватизации госкомпании были причастны Виктор Янукович, бывший глава СБУ Валерий Хорошковский, Сергей Арбузов и Дмитрий Фирташ.

В октябре 2019 года компания "СКМ" Рината Ахметова по решению суда Лондона урегулировала спор с Raga Establishment Ltd в рамках мирового соглашения по делу "Укртелекома". В СКМ не опроверги выплату более $700 млн по решению суда, отказавшись уточнить детали.