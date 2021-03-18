Литва и Украина договорились координировать действия по блокаде БелАЭС

Литва и Украина договорились координировать действия в части блокирования поставок электроэнергии, произведенной на Белорусской АЭС (БелАЭС).

Об этом заявил литовский президент Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"И Литва, и Украина стремятся иметь независимую электроэнергетическую систему и провести в жизнь синхронизацию с сетями континентальной Европы, однако неконтролируемые физические и коммерческие потоки электроэнергии из России осложняют реализацию этой стратегической цели", - сказал Науседа, передает Интерфакс-Украина.

"Мы договорились координировать свою политику и действия, связанные с синхронизацией, и особенно с отказом покупать электроэнергию, выработанную на небезопасной БелАЭС", - добавил Зеленский.

Он сказал, что Литва "поддерживает политику Украины не покупать небезопасную электроэнергию с БелАЭС".

"Надеюсь, что эта наша солидарность способствует снижению геополитических гибридных угроз и угроз энергетической безопасности в регионе", - отметил президент Литвы.

По мнению Науседы, БелАЭС - это инструмент геополитического влияния России. Он утверждает, что "Украина решительно противостоит агрессии этой страны, также решительно она должна противостоять и рычагам экономического влияния".

Зеленский на пресс-конференции поблагодарил Литву за усилия по противодействию прокладке газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря.

Литва выступает наиболее жестким критиком БелАЭС, которая располагается всего в 50 км от столицы страны - Вильнюса, считая станцию небезопасной. Литва добивается блокады поставок электроэнергии с этой станции на свой собственный энергорынок и рынок ЕС.

Беларусь завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом".

Физпуск первого энергоблока станции состоялся в августе 2020 года, его ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в первом полугодии 2022 года.