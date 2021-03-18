Около 100 страховых компаний скрывают реальных владельцев, – Нацбанк
Около 100 страховых компаний сегодня имеют непрозрачные структуры собственности, ориентировочно 90 владельцев приобретали существенное участие в компаниях без согласования Национального банка (НБУ) или предыдущего регулятора Нацкомфинуслуг.
Об этом сообщил начальник управления лицензирования страховых компаний Департамента лицензирования НБУ Дмитрий Смаль по итогам анализа информации о владельцах страховых компаний, передает пресс-служба регулятора.
В целом проведенный анализ показал, что существует 4 классические схемы сокрытия бенефициарных владельцев:
- "Футбольные команды" – пакет акций компании "дробится" на номинальных акционеров так, чтобы каждый из них владел меньше 10%, поскольку приобретение такого пакета акций уже требует согласия регулятора. Подобные структуры – "искусственные" образования, призванные скрыть реального владельца.
- Номинальные хозяева. Ситуация, при которой в компании несколько акционеров, которые лишь скрывают под своими фамилиями реальных владельцев. Таким образом, на бумаге владельцы – одни люди, тогда как фактически владелец – другой.
- Трастовые конструкции. Украинские бенефициары могут прятаться от раскрытия, пользуясь иностранными (офшорными) компаниями, иностранными номинальными держателями акций или трастами.
- "Закольцовки". Это ситуация, когда страховщик де-факто владеет сам собой. Тогда как владельцем миноритарного пакета может быть малоизвестное физическое лицо. Это ситуация, когда владелец вроде бы как есть, а вроде бы и нет.
Дмитрий Смаль сообщил, что вскоре регулятор планирует утвердить положение о раскрытии структур собственности. Этот документ потребует полного раскрытия истинных владельцев небанковских финансовых учреждений, в том числе и страховых компаний.
Участникам рынка будет предоставлена возможность доказать реальность своих владельцев и время на согласование структуры с требованиями регулятора.
В то же время Национальный банк рекомендует всем несогласованным владельцам существенного участия в страховых компаниях подать пакеты документов для согласования приобретения или увеличения существенного участия, не дожидаясь соответствующих сообщений от НБУ.
Напомним, Национальный банк Украины с 1 июля 2020 года принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг, в том числе и страховых компаний.
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