Около 100 страховых компаний скрывают реальных владельцев, – Нацбанк

Около 100 страховых компаний сегодня имеют непрозрачные структуры собственности, ориентировочно 90 владельцев приобретали существенное участие в компаниях без согласования Национального банка (НБУ) или предыдущего регулятора Нацкомфинуслуг.

Об этом сообщил начальник управления лицензирования страховых компаний Департамента лицензирования НБУ Дмитрий Смаль по итогам анализа информации о владельцах страховых компаний, передает пресс-служба регулятора.

В целом проведенный анализ показал, что существует 4 классические схемы сокрытия бенефициарных владельцев:

"Футбольные команды" – пакет акций компании "дробится" на номинальных акционеров так, чтобы каждый из них владел меньше 10%, поскольку приобретение такого пакета акций уже требует согласия регулятора. Подобные структуры – "искусственные" образования, призванные скрыть реального владельца.

Номинальные хозяева. Ситуация, при которой в компании несколько акционеров, которые лишь скрывают под своими фамилиями реальных владельцев. Таким образом, на бумаге владельцы – одни люди, тогда как фактически владелец – другой.

Трастовые конструкции. Украинские бенефициары могут прятаться от раскрытия, пользуясь иностранными (офшорными) компаниями, иностранными номинальными держателями акций или трастами.

"Закольцовки". Это ситуация, когда страховщик де-факто владеет сам собой. Тогда как владельцем миноритарного пакета может быть малоизвестное физическое лицо. Это ситуация, когда владелец вроде бы как есть, а вроде бы и нет.

Дмитрий Смаль сообщил, что вскоре регулятор планирует утвердить положение о раскрытии структур собственности. Этот документ потребует полного раскрытия истинных владельцев небанковских финансовых учреждений, в том числе и страховых компаний.

Участникам рынка будет предоставлена ​​возможность доказать реальность своих владельцев и время на согласование структуры с требованиями регулятора.

В то же время Национальный банк рекомендует всем несогласованным владельцам существенного участия в страховых компаниях подать пакеты документов для согласования приобретения или увеличения существенного участия, не дожидаясь соответствующих сообщений от НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины с 1 июля 2020 года принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг, в том числе и страховых компаний.