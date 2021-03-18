Минэнерго присоединилось к Центру передового опыта НАТО по энергетической безопасности

И.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко подписал техническое соглашение, предусматривающее присоединение Минэнерго к Центру передового опыта НАТО по энергетической безопасности и его активностей.

Об этом говорится в сообщении Минэнерго по итогам во время визита президента Литовской Республики Гитанаса Науседы в Украину.

Подписавшими Соглашения также стали ответственные за работу в сфере энергобезопасности институты Литвы, Латвии, Эстонии, Германии, Франции, Италии, Турции, Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки.

"Отныне Украина будет иметь одинаковый с государствами-членами НАТО доступ к возможностям поддержки НАТО процессов потенциального развития. Мы сможем получать полную, своевременную, качественную экспертизу по различным аспектам энергетической безопасности и привлекать лучший опыт стран-участниц НАТО", - подчеркнул глава Минэнерго.

Представители Министерства будут принимать участие в международных проектах Центра. Также Минэнерго должно делегировать своего представителя на заседание наблюдательного совета Центра.

Кроме того, Украина и Литва закрепили договоренности о дальнейшем сотрудничестве подписанием совместной декларации о создании рабочей группы по усиленному стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики. Оба государства имеют общее видение по многим вопросам дальнейшего развития энергетики, в частности через минимизацию влияния со стороны Российской Федерации на энергетический сектор.