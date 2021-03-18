Нормативы продолжают нарушать 9 банков, – Нацбанк

Установленные нормативы по состоянию на 1 марта нарушали 9 украинских банков.

Согласно данным Нацбанка Украины, норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (норматив Н7, не более 25%) на начало месяца нарушали "Проминвестбанк" (82,02%), "Сбербанк" (50,23%) и "Индустриалбанк" (49,51%), передает Интерфакс-Украина.

Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9, не более 25%) нарушали "Первый инвестиционный банк" (52,02%), "Юнекс Банк" (28,17%), "Мегабанк" (27,56%) и банк "Земельный капитал" (26,75%).

Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (норматив Л13-1, не более 10%) нарушали "Ощадбанк" (129,99%), "Проминвестбанк" (114,57%), "Приватбанк" (95,74%) и "Индустриалбанк" (12,35%).

Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (норматив Л13-2, не более 10%) нарушал "Проминвестбанк" (110,36%).

Как сообщалось, по состоянию на 1 февраля нормативы нарушали 8 банков. За месяц в перечень нарушителей вошел банк "Земельный капитал".