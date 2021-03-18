Служба внешней разведки купила внедорожник Toyota за 1,5 миллиона

Военная часть К 1410 (Служба внешней разведки Украины) 15 и 10 марта по результатам тендеров заказала ООО "ВиДи Автострада" специализированный автотранспорт на общую сумму 4,66 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно договору от 15 марта, фирма поставит разведчикам внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 4.0 Dual VVT-i, 6 A/T цвета черный металлик за 1,48 млн грн.

Этот автомобиль должен иметь акустическое лобовое стекло с тонированной полосой, отделку панели приборов декоративными вставками, имитирующими дерево, элементы интерьера с серебристыми акцентами, отделку сидений комбинированной кожей с перфорацией, подогрев передних и задних сидений, подушки безопасности, климат-контроль.

Кроме того, автомобиль будет иметь дополнительное оборудование (зимние шины, коврики и т.д.), а также специальную комплектацию – сейф для хранения документов в багажнике, подготовку под подключение специальной аппаратуры (розетка 12V в багажном отделении) и тонировку стекол.

В автосалонах цены на Toyota Land Cruiser Prado, которую приобрела военная часть (без дополнительного оборудования и спец комплектации), стартуют от 1,36 млн грн.

Согласно договору от 10 марта, "ВиДи Автострада" также поставит три легковых автомобиля спецназначения на базе Toyota Camry цвета черный металлик 2021 года выпуска по 1,06 млн грн за штуку.

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Каждое авто будет иметь отделку сидений кожей с перфорацией, подогрев сидений, аудиосистему (радиоприемник, CD/MP3/WMA-проигрыватель) с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем диагональю 7 дюймов и 6 динамиков, цветной мультиинформацийнои дисплей 7'' на панели приборов.

Автомобили будут иметь то же дополнительное оборудование и спецкомплектацию, что и Toyota Land Cruiser Prado.

Комплектация Toyota Camry без сейфа соответствует Toyota Camry Prestige, которую в салонах можно приобрести за 952 тыс. грн.

На обоих тендерах единственными конкурентом "ВиДи Автострада" Виталия Джуринского было ООО "Гранд Мотор" Марии Гвоздевой и Татьяны Дерешук, чьи предложения была выше на 700-600 грн и соответствовали ожидаемой стоимости закупки. Фирмы не торговались на аукционе.

Как сообщалось, в конце прошлого года Служба внешней разведки Украины уже купила три автомобиля Toyota Camry по 1,01 млн грн за штуку, а также три внедорожника Toyota Cruiser Prado. Победителем тендера тогда также было ООО "ВиДи Автострада".