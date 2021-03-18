Мининфраструктуры запретит допуск частных локомотивов на маршруты скоростных поездов

Министерство инфраструктуры планирует запретить допуск частных локомотивов локомотивов к станциям, на которых курсируют скоростные пассажирские поезда категорий "Интерсити" и "Интерсити+".

Соответствующий приказ обнародован министерством для обсуждения, передает Интерфакс-Украина.

"По результатам первого года реализации экспериментального проекта возникла необходимость совершенствования процедуры допуска локомотивов, принадлежащих субъектам хозяйствования, которые не относятся к сфере управления АО "Укрзализныця", к работе на отдельных маршрутах на ж/д путях общего пользования в грузовом движении", – говорится в пояснительной записке к документу.

В частности, проектом предложено уточнить инфраструктуру железнодородного транспорта, на которой реализуется порядок допуска частных локомотивов к работе, категории скоростных пассажирских поездов, условия допуска движения частных локомотивов на станциях, на которых курсируют скоростные пассажирские поезда категорий "Интерсити" и "Интерсити+".

Кроме того, Мининфраструктуры предлагает ввести норму, которой не допускается пересечение маршрутов следования поездов с частной тягой со скоростными пассажирскими поездами категорий "Интерсити" и "Интерсити+" в одном уровне как на станциях, так и перегонах.

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Как сообщалось, в декабре 2020 года "Укрзализныця" заключила первый договор в рамках внедрения пилотного проекта о допуске частных локомотивов к работе на отдельных маршрутов на железнодорожных путях общего пользования. Первым участником пилотного проекта стало ООО "Украинская локомотивостроительная компания".

ООО "Украинская локомотивная компания" с уставным капиталом 3 тыс. грн основано в Киеве в ноябре 2016 года. Его бенефициаром через ООО "Инвестиционная компания "Евразия" указан директор Вячеслав Якубовский.

Как писали Наші гроші, партнером Якубовского по ООО "Украинский локомотивостроительная компания" ранее была Юлия Павличенко – основательница ООО "Максмед Интернешнл", известного ранее массовым блокированием тендеров "Укрзализныци" через АМКУ. У фирмы "Торговый дом "Синергия" Якубовского также был общий директор с ООО "Торум" из группы "Трейд Коммодити".

Все эти четыре компании прописаны в бизнес-центре "Евразия" по ул. Жилянская, 75. Там же рабочий кабинет имеет Андрей Адамовский, инвестор ООО "Трейд Коммодити" и бизнес-партнер ранее влиятельного нардепа от БПП Александра Грановского.