Компания Airbus выпустила последний лайнер-гигант A380 и отправила его с завода в Тулузе в Гамбург на проведение работ по подготовке к передаче заказчику - авиакомпании Emirates из Дубая.

Европейский производитель решил закрыть программу еще в 2019 году из-за отсутствия новых заказов на крупнейший пассажирский самолет в мире с двумя полноценными палубами, передает avianews.com.

Благодаря своим габаритам A380 позволял авиакомпаниям устанавливать роскошные салоны первого класса с персональными каютами для пассажиров. Однако из-за наличия четырех двигателей лайнеры-гиганты проигрывали двухдвигательным самолетам в экономичности.

В результате новые заказы на модель A380 в последние годы не поступали, а авиакомпании начали постепенный вывод таких самолетов из флота еще до кризиса в отрасли, вызванного пандемией коронавируса.

На данный момент Emirates является крупнейшим в мире эксплуатантом модели A380. Авиакомпания получила чуть меньше половины всех выпущенных лайнеров-гигантов. Последние A380 начали поступать в Emirates с новым салоном премиум-эконом-класса.

В 2019 году глава авиакомпании Тим Кларк заявил, что A380 будет оставаться значительной составляющей флота Emirates как минимум на ближайшие 15 лет.