Минэнерго назначило аудитора для единственного в Украине производителя урана

Министерство энергетики назначило ООО "БДО" аудитором финансовой отчетности госпредприятия ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" за 2020 год.

Соответствующий приказ №17 от 10 марта 2021 года за подписью и.о. министра энергетики Юрия Витренко обнародован на сайте Минэнерго.

Кроме того, приказами министерства назначені аудиторы отчетности ГП "Львовуголь" (ООО "Аудиторская фирма "Капитал Групп"), ГП "Селидовуголь" (ООО "Джи Пи Эй Украина"), ГП "Первомайскуголь" и ГП "Мирноградуголь" (обе - ООО "Стандарт Аудит"), ГП "Региональные электрические сети" (ООО "Грифон Аудит").

Как сообщалось, ранее "Энергоатом" обвинил Восточный ГОК в невыполнении контракта на поставку уранового концентрата.

указав, что по действующему договору ВостГОК в течение 2020 года и первого квартала 2021 года должен был поставить 1000 тонн уранового оксидного концентрата на условиях авансовой предоплаты.

При этом "Энергоатом" авансом оплатил ВостГОК за 901,6 тонны – 3,15 млрд грн (с НДС). А ВостГОК состоянию на 9 февраля фактически отгрузил лишь 654,4 тонны УОК – на 2,29 млрд грн (с НДС). Таким образом, ВостГОК еще должен поставить 247,2 тонн концентрата стоимостью 863,9 млн грн.

Напомним, в конце ноября 2020 года и.о. министра энергетики Юрий Бойко заявлял, что правительство рассматривает возможность передачи ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" госпредприятию НАЭК "Энергоатом". В то же время Бойко заявил об отсутствии конфликта между НАЭК и ВостГОКом.

Восточный горно-обогатительный комбинат – единственное в Украине предприятие, обеспечивающее добычу природного урана и производство его оксидного концентрата.