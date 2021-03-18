Суд вновь отказался сменить прокурора, дважды закрывавшего дело "Роттердам+"

Высший антикоррупционный суд отказал АО "Запорожский завод ферросплавов" (ЗЗФ) в отводе судьи Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталия Пономаренко от участия в деле "Роттердам+".

Фотокопию решения суда от 18 марта на своей странице в Facebook разместил экс-глава Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк, который является подозреваемым по этому делу и скрывается в Великобритании.

Он также назвал такое решение суда "победой".

При этом подозреваемый напомнил, что ранее ВАКС уже дважды – в ноябре 2020 и январе 2021 года – отказывал в отстранении Пономаренко от дела.

Днем ранее экс-депутат Сергей Лещенко сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины к среде закончило свое расследование по делу "Роттердам+", передает Интерфакс-Украина.

"НАБУ вложилось в сроки и закончило расследование по делу Вовка. В среду был крайний срок после отказа Антикоррсуда продолжить термины расследования", – напомнил бывший депутат.

Со своей стороны НАБУ процитировало руководителя САП Максима Грищука, высказавшегося за необходимость предоставить прокурорам по делу "Роттердам+" возможность представить свою позицию в суде.

Как сообщалось, генеральный прокурор Ирина Венедиктова 29 января анонсировала судебную проверку дважды закрывшего дело "Роттердам+" прокурора САП Пономаренко. Позже, в середине февраля, она заявила, что этим делом должен заниматься новый глава САП.

Напомним, 21 января стало известно, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко во второй раз закрыл дело "Роттердам+",, в качестве подозреваемых в котором проходят ряд менеджеров ДТЭК Рината Ахметова и бывших чиновников НКРЭКУ. Однако 24 января и.о. глаы САП Максим Грищук принял решение возобновить расследование по делу "Роттердам+". 27 августа 2020 года этот же прокурор САП Виталий Пономаренко уже принимал решение закрыть дело так называемой формулы "Роттердам+".

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як прокуратура зливає справу Роттердам+

НАБУ обжаловало постановление о закрытии дела у исполняющего обязанности руководителя САП Максима Грищука и генерального прокурора Ирины Венедиктовой, однако генпрокурор отказалась возобновлять дело.

НАБУ также просило Венедиктову заменить руководителя группы прокуроров по расследованию дела "Роттердам+", но она также отказала.

В конце октября 2020 года следственная судья Высшего антикоррупционного суда Оксана Олейник решила возобновить уголовное производство по делу так называемой формуле "Роттердам+" по иску "Никопольского завода ферросплавов".

Во время рассмотрения в ВАКС жалобы на закрытие дела "Роттердам+" было установлено, что дело было закрыто до того, как новой экспертизой в нем был подтвержден факт убытков от применения указанной формулы почти на 40 млрд грн.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении 6 лицам в деле формулы тарифа "Роттердам+", в том числе экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и сотрудникам энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова. Вовк объявлен в розыск и скрывается в Великобритании.