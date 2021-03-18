"Укртранслизинг" сократил прибыль в 5 раз

ЧАО "Лизинговая компания "Укртранслизинг" получило 35,9 млн грн прибыли, что в пять раз меньше, чем было в 2019 году (182,4 млн грн).

Согласно официальной информации предприятия, вопрос распределения прибыли включен в повестку собрания акционеров, назначенного на 22 апреля, передает Интерфакс-Украина.

"Укртранслизинг" планирует 5% суммы чистой прибыли направить в резервный капитал (1,8 млн грн), а 10,8 млн грн - на выплату дивидендов. Остальную сумму чистой прибыли планируется оставить в распоряжении общества.

Помимо того, акционеры планируют определить основные направления деятельности компании на 2021 год.

ЧАО "Лизинговая компания "Укртранслизинг " - оператор украинского рынка лизинговых услуг. Основная специализация компании - финансовый лизинг железнодорожной, сельскохозяйственной и авиационной техники.

"Укрзализныце" принадлежат 47,67% акций ЧАО "Укртранслизинг".