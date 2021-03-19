Госдеп США предупредил участников строительства "Северного потока-2" о санкциях

Любая организация, которая привлечена к реализации проекта трубопровода "Северный поток-2", находится под угрозой санкций США и должна немедленно прекратить работу над трубопроводом.

Об этом заявил государственный секретарь США Тони Блинкен.

"Как заявил президент, "Северный поток-2" это плохая сделка – для Германии, для Украины, и для наших союзников и партнеров в Центральной и Восточной Европе. Государственный департамент отслеживает усилия завершить трубопровод "Северный поток-2" и оценивает информацию об организациях, которые похоже принимают в них участие", – говорится в заявлении Блинкена, которое обнародовано на сайте Госдепа.

"Как уже дали понять многочисленные администрации США, трубопровод является российским геополитическим проектом, призванным разделить Европу и ослабить европейскую энергетическую безопасность. Законодательство о санкциях, которое принято Конгрессом в 2019 и 2020 годах имеет значительную поддержку от двухпартийного большинства в Конгрессе. Администрация Байдена настроена действовать в соответствии с этим законодательством", – подчеркивается в заявлении.

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Как сообщалось, 19 февраля Государственный департамент США представил список компаний, против которых будут действовать санкции за участие в строительстве газопровода "Северный поток-2". Однако, в перечне были указаны те компании, против которых уже действовали ограничения, введенные предыдущей администрацией Дональда Трампа. Ожидалось, что список компаний будет расширен.

Строительство газопровода "Северный поток-2" завершено более чем на 90%. Работы возобновились в начале февраля, спустя более чем год после приостановки из-за возражений прежней администрации США.