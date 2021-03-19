В Украине за сутки зафиксировали 15 850 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 19 марта в Украине зафиксировали 15 850 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности заболело 830 детей и 401 медработник, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Также за сутки госпитализировали 4 444 человек, умерло 262 пациента, выздоровело – 4 592. При этом совершили 115 274 теста.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 210), Львовской (1 140), Киевской ( 1 134), Харьковской (1 085) и Винницкой (948) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 1 519 926 человек, выздоровело – 1 248 782, летальных случаев зафиксировали 29 515, также проведено 7 573 737 тестов.

Днем ранее, 18 марта сообщили о 15 053 новых случаях заболевания, 17 марта – 11 833, 16 марта – о 9 642 случаях, на утро 15 марта сообщили о 6 792 новых случаях COVID-19.