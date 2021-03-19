Более 80% ремонта дорог выполнили украинские компании, – "Укравтодор"

В 2020 году более 80% дорожных работ в Украине было произведено отечественными компаниями.

Об этом сообщил глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Александр Кубраков в эфире "Право на власть".

"Точно уверен, что в прошлом году 80% плюс (дорожных - ред.) работ было выполнено именно украинскими компаниями", - сказал он, передает Укринформ.

Глава "Укравтодора" подчеркнул, что все компании, которые занимаются дорожным строительством, зарегистрированы в Украине и платят здесь налоги.

Напомним, по словам Курбакова, областные госадминистрации могут обратиться в Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) за кредитами на строительство и ремонт дорог местного значения. Он отметил, что ЕБРР готов кредитовать 5 или 6 областей.