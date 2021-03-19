БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
439 1

Более 80% ремонта дорог выполнили украинские компании, – "Укравтодор"

Более 80% ремонта дорог выполнили украинские компании, –

В 2020 году более 80% дорожных работ в Украине было произведено отечественными компаниями.

Об этом сообщил глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Александр Кубраков в эфире "Право на власть".

"Точно уверен, что в прошлом году 80% плюс (дорожных - ред.) работ было выполнено именно украинскими компаниями", - сказал он, передает Укринформ.

Глава "Укравтодора" подчеркнул, что все компании, которые занимаются дорожным строительством, зарегистрированы в Украине и платят здесь налоги.

Напомним, по словам Курбакова, областные госадминистрации могут обратиться в Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) за кредитами на строительство и ремонт дорог местного значения. Он отметил, что ЕБРР готов кредитовать 5 или 6 областей.

Автор: 

Джерело:  Укринформ
дороги (1570) ремонт (1472) Укравтодор (724)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Судя по смертности от ковида, за деньги которые они были сделаны, возить на кладбище по ним есть таки кого !!!
показати весь коментар
19.03.2021 10:16 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 