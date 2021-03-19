ООН улучшила прогноз роста мировой экономики до 4,7%
Ожидается, что в этом году мировая экономика вырастет на 4,7%.
Об этом говорится в отчете Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD).
Еще в сентябре эксперты оценивали рост экономики в 4,3%. Отмечается, что более оптимистические прогнозы связаны, прежде всего, с вакцинацией населения и принятием пакета спасения экономики в США на $1,9 трлн.
Однако, несмотря на позитивный прогноз, в ООН все равно оценивают потери экономики в 2021 году в размере $10 трлн в сравнении с моделью без пандемии коронавируса.
"Неверное возвращение к режиму жесткой экономии после глубокой и разрушительной рецессии является основным риском для наших глобальных перспектив", - говорится в отчете.
Джерело: UNCTAD
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