ООН улучшила прогноз роста мировой экономики до 4,7%

Ожидается, что в этом году мировая экономика вырастет на 4,7%.

Об этом говорится в отчете Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD).

Еще в сентябре эксперты оценивали рост экономики в 4,3%. Отмечается, что более оптимистические прогнозы связаны, прежде всего, с вакцинацией населения и принятием пакета спасения экономики в США на $1,9 трлн.

Однако, несмотря на позитивный прогноз, в ООН все равно оценивают потери экономики в 2021 году в размере $10 трлн в сравнении с моделью без пандемии коронавируса.

"Неверное возвращение к режиму жесткой экономии после глубокой и разрушительной рецессии является основным риском для наших глобальных перспектив", - говорится в отчете.