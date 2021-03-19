Ежемесячно 700 клиентов "Харьковгаза" обращаются за консультацией по газовому оборудованию

В центры обслуживания "104.ua Клиентское пространство" ежемесячно обращается около 700 клиентов за консультациями относительно подключения газа и приобретения газового оборудования.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Харьковгаз".

"Для тех потребителей, которые стремятся оптимизировать расходы и время, газифицирующих дом или предприятие, в АО "Харьковгаз" разработали комплексную услугу присоединения "под ключ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что услуга синхронизирует все этапы работ, предусматривает одновременное проектирование, строительно-монтажные работы наружных и внутренних сетей, пуск газа, подбор и установку оборудования, техническое обслуживание.

Заказать услугу "под ключ" можно в "104.ua Клиентском пространстве". Для этого нужно обратиться с заявлением в Персонального менеджера и предоставить необходимый пакет документов. Важным этапом при заказе услуги, является подбор оборудования.

"Оборудование - важная составляющая комфортного и энергоэффективного потребления газа. При обращении в "Клиентское пространство", каждый заказ клиента сопровождает его Персональный менеджер. Он учитывает пожелания клиента, знакомит с перечнем услуг и товаров, помогает сделать заказ, предоставляет необходимые консультации, сопровождает клиента до полного выполнения АО "Харьковгаз" взятых на себя обязательств", – добавляют в компании.

При этом, если клиент хочет, чтобы газовое оборудование работало как единственный "умный" механизм, необходимо установить дополнительные автоматизированные системы.

Smart-фаворитами по итогам прошлого года стали: сигнализатор, оснащенный усовершенствованным полупроводниковым сенсором с двумя датчиками, который обнаруживает отдельно природный и угарный газ, и устройство дистанционной передачи данных 104.ua Smart, которое накапливает и сохраняет данные не только значений объема газа, а и изменений конфигурации и аварийных ситуаций.

За подробной консультацией по вопросам получения услуги комплексного присоединения и индивидуального подбора оборудования компания предлагает обращаться к Персональным менеджерам "104.ua Клиентского пространства".