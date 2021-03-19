СБУ в Одессе заблокировала незаконный канал поставки сигарет на 3 миллиона
Служба безопасности заблокировала в международном аэропорту "Одесса" канал незаконного ввоза в Украину партии табачных изделий на 3 млн грн.
Всего оперативники обнаружили 100 тыс. пачек сигарет, сообщает пресс-центр СБУ.
Организаторы схемы поставляли на территорию Украины табачные изделия авиационными рейсами из стран Персидского залива. Партии сигарет скрывали от таможенников и импортировали по д видом потребительских товаров.
На данный момент в рамках уголовного производства устанавливаются все лица, причастные к противоправной схеме, решается вопрос об аресте на подакцизную продукцию.
Джерело: СБУ
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