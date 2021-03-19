Для въезда в Украину будет необходим отрицательный ПЦР-тест, – Минздрав
Украина введет условием въезда в страну отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе "Часа вопросов" к правительству в Верховной Раде, передает Интерфакс-Украина.
"Относительно справки о негативном результате теста ПЦР: Минздрав вынес на рассмотрение правительства изменения в постановление, которые это предусматривает", - сказал министр.
Степанов выразил уверенность, что на ближайшем заседании этот вопрос будет рассмотрен, и граждане других стран независимо от уровня заболеваемости должны будут предоставить справку о негативном ПЦР-тесте за 48 часов.
Джерело: Интерфакс-Украина
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