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Для въезда в Украину будет необходим отрицательный ПЦР-тест, – Минздрав

Для въезда в Украину будет необходим отрицательный ПЦР-тест, – Минздрав

Украина введет условием въезда в страну отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе "Часа вопросов" к правительству в Верховной Раде, передает Интерфакс-Украина.

"Относительно справки о негативном результате теста ПЦР: Минздрав вынес на рассмотрение правительства изменения в постановление, которые это предусматривает", - сказал министр.

Степанов выразил уверенность, что на ближайшем заседании этот вопрос будет рассмотрен, и граждане других стран независимо от уровня заболеваемости должны будут предоставить справку о негативном ПЦР-тесте за 48 часов.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
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