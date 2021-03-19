Количество подписок на стриминговые сервисы за год перевалило за миллиард

Число подписок на стриминговые сервисы в мире впервые достигло 1,1 млрд в 2020 году.

Об этом свидетельствуют данные Motion Picture Association (MPA), передает Интерфакс-Украина.

Новый рубеж был пройден на фоне ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, которые привели к росту спроса на развлечения в условиях самоизоляции.

Тем временем кассовые сборы кинотеатров в мире рухнули более чем на $30 млрд за минувший год, составив $12 млрд. Причиной стала приостановка работы кинотеатров в пандемию. Годом ранее, в 2019-м, мировые кассовые сборы достигли рекордных $42,3 млрд, отмечает MPA.

В США и Канаде в 2020 году этот показатель упал до $2,2 млрд по сравнению с $11,4 млрд в 2019 году.

Лидером по кассовым сборам в 2020 году стал Китай, который превзошел по этому показателю США. Выручка от продажи билетов в КНР в 2020 году составила $3 млрд.

Изменения в образе жизни потребителей в прошлом году способствовали рекордному росту показателей стриминговых сервисов таких компаний, как Netflix Inc. (SPB: NFLX) и Walt Disney Co. (SPB: DIS). Число подписок на сервисы потокового видео увеличилось на 26% по сравнению с годом ранее. В США этот показатель взлетел на 32%, до 308,6 млн, отмечает MPA.

Несмотря на возобновление работы кинотеатров во многих странах мира крупнейшие студии в Голливуде и крупные технологические компании Кремниевой долины продолжают делать упор на развитие стриминговых платформ. Количество подписок на крупнейший в мире стриминговый сервис, Netflix, недавно превысило значение в 200 млн. Показатель для сервиса Disney+ превысил 100 млн.

На фоне роста количества подписчиков и числа стриминговых сервисов голливудские студии стали производить больше сериалов. В 2020 году число сериалов, созданных американскими компаниями и показанных на онлайн-платформах, подскочило до 537 по сравнению с 381 годом ранее, говорится в отчете MPA.

Тем временем американские кинотеатры в ключевых для индустрии штатах, таких как Нью-Йорк и Калифорния, возобновляют работу. Так, крупнейшая в мире сеть кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc. сообщила, что возобновит работу 98% кинотеатров в США, что является существенным прогрессом для компании, которая оказалась под угрозой банкротства в связи с пандемией, пишет газета The Wall Street Journal.

Однако на текущий момент посещаемость остается низкой, поскольку многие американцы, похоже, воздерживаются от массового посещения общественных мест.