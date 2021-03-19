Объемы экспорта зерновых из Украины снизились на 23%, – Минэкономики

Украина с начала 2020/2021 маркетингового года (МГ, июль-июнь) экспортировала 33,93 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 22,7% меньше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ.

Об этом сообщает Информационно-аналитический портал АПК Минэкономики Украины.

На 19 марта Украина экспортировала 13,98 млн тонн пшеницы, 15,32 млн тонн кукурузы и 4,04 млн тонн ячменя. Также экспортировано 95,7 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, по оперативным данным в 2020 году было собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн с площади 15,3 млн га.

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины спрогнозировали урожай зерновых и зернобобовых культур в текущем году на уровне 75,1 млн тонн, что примерно соответствует рекордному урожаю 2019 года.