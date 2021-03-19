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Рада проведет сегодня два внеочередных заседания

Рада проведет сегодня два внеочередных заседания

Верховная Рада в пятницу, 19 марта, планирует провести сразу два внеочередных пленарных заседания.

Об этом сообщил первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук, передает Интерфакс-Украина.

"У нас сегодня – два внеочередных пленарных заседания: одно – по повестке дня и по вопросу Pfizer, второе – еще по трем вопросам, относительно которых, кажется, уже собраны голоса", – сказал Стефанчук.

Как сообщает пресс-служба партии "Слуга народа", на пленарном заседании в 13:00 Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект №5247, которым предлагается освободить от ответственности за негативные последствия вакцинации производителей вакцины от COVID-19 и привлеченных медиков.

Депутаты также планируют рассмотреть во втором чтении законопроект о регулировании работы коллекторов (№4241), а в первом чтении – законопроекты по защите украинцев, которые имеют долги по кредитам в иностранной валюте, "от чрезмерных аппетитов кредиторов" (№4475; №4398, №4399), а также отменить переход на "летнее" и "зимнее" время (№4201).

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Джерело:  Интерфакс-Украина
ВР (2865) парламент (1948) Стефанчук Руслан (23)


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