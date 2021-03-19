Рожкову могут обвинить в госизмене по делу "Приватбанка", – СМИ

Служба безопасности и Государственное бюро расследований ведут расследование в отношении первой заместительницы главы Нацбанка Екатерины Рожковой и других работников регулятора, которые участвовали в расследовании и национализации "Приватбанка" в 2016 году.

Им грозят обвинения в государственной измене и хищении средств, однако официальных обвинений еще не предъявили, сообщает KyivPost со ссылкой на соответствующий документ Офиса генпрокурора.

Рожкову и нескольких чиновников НБУ подозревают в передаче закрытой информации компаниям Kroll Inc., AlixPartners и юридической фирме Hogan Lovells и Asters.

"Перечисленные структуры – компании, которые Украина официально наняла для расследования или содействия национализации "Приватбанка", которому на момент национализации в 2016 году не хватало 5,5 млрд долларов. Его бывшие владельцы Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов якобы присвоили деньги банка через мошеннические кредиты и отмывание денег. Работа Kroll была неотъемлемой частью разоблачения потери средств", – пишет издание.

В то же время Рожкова заявила, что ей неизвестны какие-либо ожидаемые обвинения против нее, но в нападках на сотрудничество НБУ с иностранными компаниями нет ничего нового.

"Это просто сюрреалистично", – прокомментировала она.

Как сообщает KyivPost, ссылаясь на источники, инициатором возобновления расследования мог быть нынешний глава НБУ Кирилл Шевченко или кто-то из должностных лиц Офиса президента, расследование проводят СБУ и ГБР.

В ГБР отказались комментировать информацию, в СБУ заявили, что прокомментируют позже. Офис Зеленского и Нацбанк на момент публикации статьи не ответили на запрос.