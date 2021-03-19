США могут ввести санкции против оператора "Северного потока-2", – Bloomberg

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения санкий против проектной компании Nord Stream 2 AG, которая управляет строительством газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на трех человек, знакомых с этим вопросом.

По данным источников агентства, санкции могут также затронуть страховую компанию, которая работала с судами, прокладывающими трубопровод в Балтийском море, а также другие компании, предоставляющие вспомогательные суда и материалы для проекта.

Nord Stream 2 AG – это дочерняя компания российского "Газпрома", которая управляет проектом строительства "Северного потока-2", а также аккумулирует средства для выполнения работ.

В феврале стало известно, что германская Wintershall-Dea, австрийская OMV и британо-нидерландская Shell завершили финансирование трубопровода "Северный поток-2". Планировалось, что каждая из них вложит в строительство по 950 млн евро, но итоговые суммы оказались меньше и составили около 730 млн евро.

Как сообщалось, накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен обнародовал заявление, в котором призвал участников проекта трубопровода "Северный поток-2" прекратить работы, предупредив, что они находятся под угрозой санкций США.

Американские законодатели от обеих партий настаивают на том, чтобы администрация Байдена приняла более жесткие меры для остановки "Северного потока-2" после того, как новые санкции затронули только одно судно – Fortuna, в отношении которого санкции уже были введены администрацией Трампа.