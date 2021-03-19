Офис Зеленского переложил ответственность за локдаун на местные власти

Решение о введении более жестких ограничительных мер в связи с распространением коронавируса в той или иной области должны принимать местные власти, поскольку они лучше понимают эпидемическую ситуацию в своем регионе.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает пресс-служба главы государства.

"В Киеве сейчас плохо. Ивано-Франковщина, Закарпатье, Житомирщина, Винниччина закрыты. А, например, на Днепропетровщине или на Харьковщине есть свободные места – 30% занятости коек. Зачем закрывать регион? Почему мы именно так работаем? Потому что местные власти лучше видят, что происходит на территории", – отметил Тимошенко.

Как сообщалось, власти Киева решили ужесточить карантинные ограничения с 00:00 20 марта и до 9 апреля. В городе запрещается работа ТРЦ, заведений общественного питания и баров (кроме работы "на вынос"), а также проведение развлекательных и спортивных мероприятий.

Схожие ограничения с 19 до 29 марта введены во Львовской области. Также карантинные ограничения усилены до "красного" уровня в Виннице, Ивано-Франковской, Житомирской, Закарпатской и Черновицкой области.

Напомним, в феврале Кабинет министровпродлил действие карантина в Украине до 30 апреля, ослабив ряд ограничений. В частности, на территории Украины становлен адаптивный карантин с введением четырех уровней эпидемиологической безопасности: "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный". При этом "оранжевый" уровень не предусматривает установления дополнительных карантинных ограничений, по сравнению с "желтым".

Кроме того, по инициативе министра здравоохранения Максима Степанова было увеличено разрешенное количество посетителей массовых мероприятий и продлена работа заведений общепита до 24:00.