Киев вошел в "красную" карантинную зону эпидемической опасности по COVID-19. В ней также находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Об этом свидетельстуют данные Министерства здравоохранения.

Так, по состоянию на 19 марта в "оранжевую" зону входят Винницкая, Донецкая, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая и Черкасская области. Все остальные регионы размещены в "желтой" карантинной зоне.

Как сообщалось, власти Киева решили ужесточить карантинные ограничения с 00:00 20 марта и до 9 апреля. В городе запрещается работа ТРЦ, заведений общественного питания и баров (кроме работы "на вынос"), а также проведение развлекательных и спортивных мероприятий.

Схожие ограничения с 19 до 29 марта введены во Львовской области. Также карантинные ограничения усилены до "красного" уровня в Виннице, Ивано-Франковской, Житомирской, Закарпатской и Черновицкой области.

Напомним, в феврале Кабинет министровпродлил действие карантина в Украине до 30 апреля, ослабив ряд ограничений. В частности, на территории Украины становлен адаптивный карантин с введением четырех уровней эпидемиологической безопасности: "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный". При этом "оранжевый" уровень не предусматривает установления дополнительных карантинных ограничений, по сравнению с "желтым".

Кроме того, по инициативе министра здравоохранения Максима Степанова было увеличено разрешенное количество посетителей массовых мероприятий и продлена работа заведений общепита до 24:00.