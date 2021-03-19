"Оболонь" получила 350 миллионов прибыли

Корпорация "Оболонь", одна из крупнейших пивоваренных компаний в Украине, в 2020 году нарастила чистую прибыль на 36,6% по сравнению с 2019 годом – до 351,81 млн грн.

Согласно сообщению корпорации в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее активы за год выросли незначительно – до 5,89 млрд грн, а нераспределенная прибыль составила 181,04 млн грн по сравнению с непокрытым убытком 329,25 млн грн в 2019 году, передает Интерфакс-Украина

Суммарная дебиторская задолженность "Оболони" по итогам прошлого года выросла на четверть – до 463,38 млн грн.

В соответствии с сообщением, на запланированном на 22 апреля годовом собрании акционеров "Оболони" планируется утвердить решения о привлечении ООО "Грант Торнтон Легис" к аудиторской проверке по финрезультатам 2020 года и направлении полученной за год чистой прибыли на развитие производства.

Также планируется одобрить решение об осуществлении значительных сделок совокупной стоимостью до 14 млрд грн, которые могут быть использованы на ведение хозяйственной деятельности в 2021 году.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром ЧАО "Оболонь" является украинский бизнесмен и экс-нардеп Александр Слободян.

Корпорация "Оболонь" производит пиво, безалкогольные и слабоалкогольные напитки, минеральную воду, снэки, является крупнейшим в стране экспортером пива.

В ее состав входят главный завод в Киеве и девять предприятий в регионах страны.

Основные бренды - "Оболонь", Carling, Zlata Praha, Hike premium, Zibert, Keten, Hardmix, BeerMix, "Десант", "Жигулевское", "Живчик", "Оболонська", "Прозора". Корпорация также выпускает слабоалкогольные напитки Rio, "Джин-тоник", "Водка лайм", "Виски Вишня", "Ром-кола", "Бренди-кола", Ciber.