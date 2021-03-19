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Новини Коронавірус і карантин
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Рада отменила пленарные заседания до 13 апреля

Рада отменила пленарные заседания до 13 апреля

Верховная Рада внесла изменения в календарный план проведения пятой сессии девятого созыва, отменив пленарные заседания до 13 апреля.

Как передает БизнесЦензор, принятие соответствующего постановления №5272 на внеочередном заседании поддержали 298 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, решение принято в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусной болезни COVID-19 и введением строгих карантинных ограничений в Киеве.

Постановлением предусмотрено вместо запланированной пленарной недели с 29 марта по 2 апреля провести работу в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

Автор: 

ВР (2865) карантин (2077) парламент (1948) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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Вот кому карантины в пользу идут,полмесяца оплачиваемого отпуска,не жизнь а малина.
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19.03.2021 16:19 Відповісти

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