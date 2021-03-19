Вкладчикам неплатежеспособных банков выплатили за месяц 254 миллиона

В феврале выплаты Фонда гарантирования вкладов физических лиц клиентам неплатежеспособных банков составили 253,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что на 1 марта продолжается ликвидация 47 неплатежеспособных банков. Сумма средств, выплаченных вкладчикам банков, находящихся под управлением Фонда, составили 253,6 млн грн.

Отмечается, что общая сумма выплат в рамках гарантированного возмещения вкладчикам банков с 2012 года составила 90,4 млрд грн.

Всего в реестре участников Фонда гарантирования вкладов насчитывается 72 действующих банка.

Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на начало марта, составила 14,7 млрд грн. От регулярного сбора в Фонд в январе-феврале поступило 1,1 млрд грн.