Госбюджет недополучил от аренды госимущества 2,6 миллиарда, – Счетная палата

В течение 2017-2020 годов государственный бюджет из-за некачественного прогнозирования недополучил 2,6 млрд грн арендной платы за использование государственным имуществом.

Об этом свидетельствуют результаты соответствующего аудита, сообщает пресс-служба Счетной палаты.

"В частности, аудит установил, что Кабинет министров, Фонд госимущества и уполномоченные органы управления объектами госсобственности не обеспечили принятия своевременных и действенных организационных решений, связанных с передачей в аренду целостных имущественных комплексов и другого имущества госпредприятий, их эффективного использования и поддержку в надлежащем состоянии, стабильности и увеличения поступлений в госбюджет арендной платы", – говорится в сообщении.

За указанный период времени в бюджет поступило всего 5,4 млрд грн вместо запланированных 7,9 млрд грн.

Аудиторы установили, что плановые показатели поступлений арендной платы определялись Минфином только на основании прогнозов Фонда госимущества или фактических поступлений за предыдущий год. При этом не учитывался индекс инфляции и не включались платежи по новым договорам аренды.

Кроме того, во время карантина Кабмин ввел скидки или освобождение от уплаты арендной платы за пользование государственным имуществом для определенных категорий арендаторов.

"Правительство также не обеспечило своевременное утверждении Порядка передачи имущества в аренду и примерных договоров аренды государственного имущества. Поэтому с 1 февраля по сентябрь 2020 года передача государственного имущества в аренду фактически не осуществлялась. Из-за этого количество заключенных в 2020 году договоров аренды уменьшилась. В результате государственный бюджет недополучил как минимум 409 млн грн", – отмечает Счетная палата.

Также, из-за ненадлежащего взаимодействия ФГИ с уполномоченными на управление госимуществом органами превышались сроки предоставления выводов относительно условий договора аренды (вместо 15 дней от 22 дней и до 7 месяцев), а в отдельных случаях вообще не предоставлялись. В результате государственный бюджет недополучил как минимум 800 тыс. грн арендной платы.