Рада одобрила конвертацию всех валютных кредитов населения в гривню

Верховная Рада приняла за основу проект изменений в закон "О потребительском кредитовании" (относительно кредитов, предоставленных в иностранной валюте).

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4475 в первом чтении проголосовали 265 народных депутатов.

Законопроектом предусмотрено проведение реструктуризации всех валютных потребительских кредитов, по которым денежные обязательства полностью не погашены.

При этом все денежные обязательства по таким кредитам должны быть конвертированы в гривню по официальному курсу, установленному Национальным банком на день реструктуризации.

Также законопроектом предложено установить в течение трех лет запрет принудительно обращать взыскании на жилое недвижимое имущество должника для обеспечения выполнения просроченного обязательства по договору, обязательства по которым реструктуризированы.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, он направлен на защиту заемщиков (физических лиц), которые получили потребительские кредиты в иностранной валюте, от злоупотреблений со стороны кредитодателей, а также призван способствовать восстановлению платежеспособности заемщиков, которые получили потребительские кредиты в иностранной валюте, но не смогли своевременно осуществлять платежи по этим кредитами.для обеспечения невозможности принудительного лишения единственного жилья.

В своих замечаниях к законопроекту Минфин указал, что мораторий на взыскание имущества граждан Украина, предоставленного в качестве обеспечения по кредитам в иностранной валюте, действует до 21 апреля 2021 года.