Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании национального фонда инвестиций.

Соответствующий указ №103/2021 от 19 марта опубликован на сайте главы государства.

В указе отмечено, что фонд создается с целью создания благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных проектов, развития международного экономического сотрудничества, а также роста конкурентоспособности экономики Украины.

При этом президент поручил Кабинету министров принять в установленном порядке меры относительно создания фонда инвестиций и нормирования вопросов его деятельности. В частности относительно определения направления деятельности фонда, органов его управления и их полномочий, а также порядка формирования статутного капитала, источников формирования средств, использования прибыли, совершения контроля за деятельностью фонда и проведения независимого аудита.