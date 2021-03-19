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Зеленский подписал указ о создании национального фонда инвестиций

Зеленский подписал указ о создании национального фонда инвестиций

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании национального фонда инвестиций.

Соответствующий указ №103/2021 от 19 марта опубликован на сайте главы государства.

В указе отмечено, что фонд создается с целью создания благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных проектов, развития международного экономического сотрудничества, а также роста конкурентоспособности экономики Украины.

При этом президент поручил Кабинету министров принять в установленном порядке меры относительно создания фонда инвестиций и нормирования вопросов его деятельности. В частности относительно определения направления деятельности фонда, органов его управления и их полномочий, а также порядка формирования статутного капитала, источников формирования средств, использования прибыли, совершения контроля за деятельностью фонда и проведения независимого аудита.

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Джерело:  Офис президента
Президент (44) наказ (99)


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