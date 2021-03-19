Минздрав вернул Мальдивы в список стран "зеленой" зоны

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран с высоким уровнем распространением COVID-19 по состоянию на 19 марта.

В "красный список" вошло 44 страны, что на 6 государств меньше, чем неделей ранее, сообщается на сайте Минздрава.

33 из них имеют более высокий уровень заболеваемости COVID-19 за последние 14 дней по сравнению с Украиной, 11 не публикуют статистику.

В частности, в "зеленый" список за неделю перешли Объединенные Арабские Эмираты, Литва, Чили, Мальдивы, Бельгия, Лихтенштейн, Босния и Герцоговина.

В зеленый список включают те государства, где показатель распространения COVID-19 меньше, чем в Украине. По состоянию на 19 марта он составляет 354,5, тогда как неделей ранее Минздрав сообщало о 274,7 заболевших на 100 тыс. населения.

В красный список автоматически включают те страны, которые не ведут или не публикуют свою статистику. При возвращении стран "красной зоны" в Украину нужно проходить карантин или сдавать тест.