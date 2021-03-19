Прокуратура сообщила об обысках на фирмах родственников Медведчука и Козака

В рамках расследования уголовных производств о незаконном завладении и получении в аренду участков земли правоохранительные органы проводят ряд следственных действий на территории Закарпатской и Львовской областей.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, обыски проходят в структурах местных органах власти и на предприятиях, связанных с родственниками народных депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака, передает Интерфакс-Украина.

В Офисе генпрокурора уточнили, что речь идет о расследовании дела о незаконном выведении из госсобственности земельного участка фирмой "Спорт-тур", принадлежащей инвестиционной компании, конечным бенефициаром которой является супруга Медведчука Оксана Марченко.

"Проведено около десятка обысков в органах власти Закарпатской области и на территории спортивно-оздоровительного комплекса", – сообщили в ведомстве.

Кроме этого в Офисе генпрокурора сообщили, что расследуется дело о незаконном получении в аренду земельного участка во Львовской области фирмой "Керамбуд", которую связывают с родственниками народных депутатов. На данном предприятии также проводились следственные действия.

Как сообщалось, на минувшей неделе СБУ и налоговая милиция провели обыски на объектах сети АЗС Glusco Нисана Моисеева – друга кума Путина Виктора Медведчука. Раньше эта сеть АЗС принадлежала российской "Роснефти", ее нынешнее руководство подозревают в уклонении от уплаты налогов при импорте топлива на 240 млн грн. После этого компании Моисеева объявили о прекращении поставок топлива в Украину.

Напомним, СНБО ввел санкций в отношении лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кума российского президента Виктора Медведука, его жены Оксаны Марченко и окружения, включая Тараса Козака и его гражданскую жену.

На жену и окружение Медведчука оформлен бизнес депутата. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции введены из-за расследования СБУ о причастности Медведчука к финансированию терроризма (ст. 258-5 УК Украины).