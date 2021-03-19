"Метинвест" открыл первый негосударственный горно-металлургический университет

Группа компаний "Метинвест" запустила в Мариуполе университет "Метинвест Политехника" для молодежи, которая хочет получить инженерно-технические профессии, востребованные в украинской промышленности.

Как сообщает пресс-служба компании, сейчас в новом вузе повышают квалификацию сотрудники "Метинвеста", а с 2022 года планируется первый набор двухсот студентов бакалаврата.

"Метинвест Политехника" – это полноценный вуз с преподавательским составом, современными образовательными программами и технологиями, а также правом выдачи дипломов государственного образца", – сказано в сообщении.

Новый вуз должен стать научно-образовательным комплексом, который будет включать среднее образование с техническим уклоном, специальное образование перед высшим (младший бакалавр), высшее образование (бакалавр и магистр), второе высшее образование и повышение квалификации.

В перспективе планируется создание научно-производственного центра, который будет заниматься научной, инновационной и международной деятельностью. Планируется, что поступить в него можно будет с 10 класса средней школы.

Университет уже получил лицензии Министерства образования и науки Украины на проведение курсов повышения квалификации по специальностям "Металлургия", "Металловедение", "Компьютерные науки", "Экономика", "Охрана труда" и "Горное дело". Это значит, что слушатели таких курсов получат сертификаты государственного образца.

Согласно сообщению, в Мариуполе для "Метинвест Политехники" и его студентов построят учебный корпус и кампус по дизайн-проекту нидерландского бюро MASA Architects архитектора Хироки Мацууры, знаменитого своими работами в ряде стран мира. Корпус университета будет построен по самым современным технологиям из стали "Метинвеста".

IT-инфраструктуру Метинвест Политехники разрабатывает Microsoft. Компания уже поддержала создание системы онлайн-обучения по программам повышения квалификации. Для создания новых обучающих технологий используются самые последние наработки Microsoft в области образовательных программ.

Университет также получил доступ к учебным курсам от ведущих вузов мира на платформе Coursera.

В "Метинвесте" подчеркивают, что университет получает лицензии только на актуальные и перспективные технические специальности. Учебные программы разрабатываются с учетом современных требований бизнеса и лучших мировых практик. Над ними работают 11 докторов и 18 кандидатов наук. В разработке программ участвует Европейское сообщество по охране труда (ESOSH)

Кроме того, для создания ультрасовременных лабораторий вуз заключил меморандумы с ведущими производителями технологий и оборудования – международными корпорациями Siemens, Schneider Electric, Honeywell Ukraine и Festo.

"Создание современного и высокотехнологичного университета международного уровня в этом году символично как для Украины, отмечающей 30-летие независимости, так и для Группы "Метинвест", отмечающей 15-летний юбилей. Это наш вклад в возрождение технического потенциала страны в качестве ее крупнейшей горно-металлургической компании. Мы заинтересованы в том, чтобы и на наших предприятиях, и во всей украинской промышленности работали высококлассные специалисты. И верим, что доступность образования и его выход на новый уровень привлекут в отрасль молодежь, которая захочет учиться инженерным профессиям и строить карьеру в Украине", – прокомментировал гендиректор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.