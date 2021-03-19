Шмыгаль заявил об отсутствии бюджетных долгов перед шахтерами

В Украине долгов перед горняками нет, но есть вопросы по внутрихозяйственным расчетам.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль украинским журналистам в Берлине, где находится с рабочим визитом, передает Укринформ

"Государство не имеет задолженности перед шахтерами. По дотациям на заработные платы государство не имеет никакой задолженности. Вопрос внутрихозяйственных расчетов между угольными шахтами и станциями, которые потребляют уголь, действительно есть", – сказал Шмыгаль.

По словам премьера, этот вопрос энергетического баланса внутри государства, и правительство работает над ним, чтобы "в принципе сбалансировать энергетическую отрасль".

Шмыгаль подтвердил планы "справедливой трансформации угольных регионов" как общеевропейского проекта, участником которого стала Украина. На этом пути Украину поддерживает Германия, что имеет хороший опыт. Ведь консервация шахты по достижению ею лимита производства является не только экономическим и техническим процессом – это влечет за собой огромные социальные вопросы, в частности, какой работой обеспечить шахтеров.

"Этот глобальный социально-экономически-технический проект потребует многих лет реализации", – признал глава правительства.

Он подтвердил, что в этом году начинается пилотный проект на двух шахтах во Львовской и Донецкой областях. Будет начата трансформация на шахтах, которые исчерпали ресурсы и подлежат закрытию. На этом опыте власть будет смотреть, как двигаться дальше.

В Украине, напомнил премьер-министр, есть более 60 угольных регионов, которые зависят от монопидприемств – шахт или станций. Итак, будущее этих регионов является важным элементом энергетической трансформации государства.