Витренко назвал реализацию "зеленой энергетики" в Украине неудачным опытом
Производство электроэнергии из возобновляемых источников и "зеленый тариф" в том виде, как это реализуется на сегодня в Украине, не является успешным опытом.
Об этом во время червертого Украинско-германского экономического форума сказал и.о. министра энергетики Юрий Витренко, передает Укринформ
"Что касается "зеленого тарифа", я бы не сказал, что это успешный кейс. Здесь у нас есть проблемы", – отметил Витренко.
По словам главы Минэнерго, ключом для успешного развития "зеленой" энергетики должны стать рыночные условия, которые бы действовали для производителей ВИЭ на тех же принципах, что и для других производителей энергии.
Он также обратил внимание, что реализацию "зеленой энергетики" в Украине начали без создания соответствующих систем накопления энергии.
"Нам нужны storage systems большого объема, поскольку сейчас у нас просто негде эту энергию хранить", – отметил Витренко.
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Нынешний Украинский-немецкий экономический форум проходит в онлайн-формате из-за коронавирусных ограничений, в ходе которого происходит профессиональное обсуждение возможностей для расширения двустороннего сотрудничества между немецким и украинским бизнесом.
В рамках форума среди прочих вопросов обсуждаются ключевые приоритеты энергетического партнерства: интеграция энергетических рынков Украины в европейскую энергосистему ЕNTSO-E, повышение уровня энергетической безопасности, декарбонизация экономики, обмен инновациями в энергетических технологиях, а также реализация совместных проектов в сферах развития "зеленой" энергетики, диджитализация энергетической инфраструктуры и создание современной энергетической системы.
Организаторы Форума - Ассоциация торгово-промышленных палат Германии (DIHK), Восточный комитет немецкой экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft) и Немецко-Украинская промышленно-торговая палата (AHK Ukraine) вместе с украинскими партнерами.
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Электроэнергию нужно продавать и покупать на АУКЦИОНАХ при участии и мелких производителей в домашних условиях при условии подключения в СЕТЬ...
Правда, якщо це будуть місцеві аукціони ... може бути ...
Как-то Руслана (певичка) показывала сваю усадьбу всю обвешанную солнечными батареями, приносящее с её слов, большой доход. И таких много.
влада під них і зробила закон.
а ми думали що вони за босоту переживають...
Сейчас (учитывая зелёную энергию какая вытесняет АЭС из их ниши), энергосистема Украины - сбалансирована. Впихнуть туда ещё хоть один энергоблок АЭС - невозможно.
https://dtek.com/ru/media-center/press/dtek-becomes-first-in-ukraine-to-install-a-1mw15-mwh-industrial-energy-storage-system/
Ну и. Новость в стиле "будет" (потом, может, по нашему) 1 Мвт. УЖЕ есть 1 ГВТ. Или БУДЕТ (может) 0,1 %. БУДЕТ аж 0,1 % !!!!!
Это что такое? АЭС в связке с ГАЭС?!
Как решается проблема "Йодной ямы"? (вы жеж если заглушите или сбавите мощность обычного реактора - не сумеете его нормально запустить ещё день - два)
То то в США времён постройки Фукусимы умели строить реакторы...
Для заглушения реактору надо электричество (в современных реакторах РФ, графитовые стержни примагничены к механизму регулировки, электромагнитом. Нет электричества, они отмагничиваются и падают в реактор, глуша его) . Основной источник - сам реактор и его подстанция (связь в виде ЛЭП, между которыми - разрушило землетрясение (их строили в сейсмоактивной зоне!)). Резервный источник - генераторы в подвалах под станцией (а станция - на берегу моря в зоне вероятности цунами. Станция защищена от волн в 5 метров, а прилетели в 17, и к чертям затопили подвалы с генераторами). Даже если реактор не заглушен, и пошёл на разгон - можно бы было хотя бы стравить пар, чтоб он не разорвал корпуса реакторов. Но вентили тоже в затопленных подвалах! На крайний хрен, можно бы было хотя бы как то продумать меры по недопущению накопления водорода в зданиях реакторов - но тоже, хрен там плавал!
Землетрясение обесточивает реакторы. Их пытаются глушить от генераторов, но слишком медленно. Прилетает цунами, и вообще обесточивает станцию. Реакторы начинают идти в разгон. Пока в затопленных подвалах пытаются хоть что то сделать, разрушаются корпуса 4 реакторов (слава богу, хоть не происходит теплового взрыва реактора как в Чернобыле (тут надо сказать спасибо, что советские - были гораздо прочнее, и это довело до теплового взрыва сборки реактора)).
И остаётся только так же как в Чернобыле, засыпать расплавленные активные зоны реакторов поглощающими нейтроны реагентами и водою для охлаждения (и ждать дохрена лет, пока всё само не распадётся)
Я смотрю, с этими майнерами, цена самых топовых видеокарт, уже улетела за 300 000 р. (совсем взбесились - торгаши! )
Я апгрейдив домашній комп., брав за звичайною ціною. Не супер, але нормальний геймерський.
Гигаватт - это один миллион киловатт.
Миллион даже не самых суперских компов, стоит не мало. А их надо несколько.
А зараз - що ? "Зелені енергетики" - вимагають ціни , яку їм хтось пообіцяв (чи вони її купили та закпіпили у папері) . ТЕСи теж вимагають завищену ціну , грозять непорядками + просто засирають природу ... ГЕС +АЕС вигідніші , але їм можуть обмежити об"єми ...
Уся проблема у тарифах, які затвердили у інвестиційних договорах на 10 років уперед.
При цьому тарифи завищені. І тепер, звичайно, згідно договорів, країна повинна платити купу грошей.
Друге - люди не настільки організовані, і ментально, і за ймовірністю подій життя.
1. Электромобили дорогие
2. НЕТ столько станций
3. КАК точно угадать время? Затем, угадав, распределить всех по заправках. Какой %?
2. 3. Заряджати можна й від розетки (просто це повільніше) за допомогою спеціального пристрою, який онлайн відслідковатиме ситуацію з генерацією на конкретний момент і, відповідно, з поточною ціною квт-год й автоматично вмикатиме, чи вимикатиме процес зарядження.
Якщо за кілька років вдалося настільки суттєво змінити енергобаланс країни, то за допомогою організаційних і технічних засобів цілком можна й врегулювати проблеми, які виникли.