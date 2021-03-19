Витренко назвал реализацию "зеленой энергетики" в Украине неудачным опытом

Производство электроэнергии из возобновляемых источников и "зеленый тариф" в том виде, как это реализуется на сегодня в Украине, не является успешным опытом.

Об этом во время червертого Украинско-германского экономического форума сказал и.о. министра энергетики Юрий Витренко, передает Укринформ

"Что касается "зеленого тарифа", я бы не сказал, что это успешный кейс. Здесь у нас есть проблемы", – отметил Витренко.

По словам главы Минэнерго, ключом для успешного развития "зеленой" энергетики должны стать рыночные условия, которые бы действовали для производителей ВИЭ на тех же принципах, что и для других производителей энергии.

Он также обратил внимание, что реализацию "зеленой энергетики" в Украине начали без создания соответствующих систем накопления энергии.

"Нам нужны storage systems большого объема, поскольку сейчас у нас просто негде эту энергию хранить", – отметил Витренко.

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Нынешний Украинский-немецкий экономический форум проходит в онлайн-формате из-за коронавирусных ограничений, в ходе которого происходит профессиональное обсуждение возможностей для расширения двустороннего сотрудничества между немецким и украинским бизнесом.

В рамках форума среди прочих вопросов обсуждаются ключевые приоритеты энергетического партнерства: интеграция энергетических рынков Украины в европейскую энергосистему ЕNTSO-E, повышение уровня энергетической безопасности, декарбонизация экономики, обмен инновациями в энергетических технологиях, а также реализация совместных проектов в сферах развития "зеленой" энергетики, диджитализация энергетической инфраструктуры и создание современной энергетической системы.

Организаторы Форума - Ассоциация торгово-промышленных палат Германии (DIHK), Восточный комитет немецкой экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft) и Немецко-Украинская промышленно-торговая палата (AHK Ukraine) вместе с украинскими партнерами.