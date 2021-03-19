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Новини
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Витренко назвал реализацию "зеленой энергетики" в Украине неудачным опытом

Витренко назвал реализацию

Производство электроэнергии из возобновляемых источников и "зеленый тариф" в том виде, как это реализуется на сегодня в Украине, не является успешным опытом.

Об этом во время червертого Украинско-германского экономического форума сказал и.о. министра энергетики Юрий Витренко, передает Укринформ

"Что касается "зеленого тарифа", я бы не сказал, что это успешный кейс. Здесь у нас есть проблемы", – отметил Витренко.

По словам главы Минэнерго, ключом для успешного развития "зеленой" энергетики должны стать рыночные условия, которые бы действовали для производителей ВИЭ на тех же принципах, что и для других производителей энергии.

Он также обратил внимание, что реализацию "зеленой энергетики" в Украине начали без создания соответствующих систем накопления энергии.

"Нам нужны storage systems большого объема, поскольку сейчас у нас просто негде эту энергию хранить", – отметил Витренко.

Читайте также: "Укрэнерго" начало ограничивать производство электроэнергии из-за ВИЭ

Нынешний Украинский-немецкий экономический форум проходит в онлайн-формате из-за коронавирусных ограничений, в ходе которого происходит профессиональное обсуждение возможностей для расширения двустороннего сотрудничества между немецким и украинским бизнесом.

В рамках форума среди прочих вопросов обсуждаются ключевые приоритеты энергетического партнерства: интеграция энергетических рынков Украины в европейскую энергосистему ЕNTSO-E, повышение уровня энергетической безопасности, декарбонизация экономики, обмен инновациями в энергетических технологиях, а также реализация совместных проектов в сферах развития "зеленой" энергетики, диджитализация энергетической инфраструктуры и создание современной энергетической системы.

Организаторы Форума - Ассоциация торгово-промышленных палат Германии (DIHK), Восточный комитет немецкой экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft) и Немецко-Украинская промышленно-торговая палата (AHK Ukraine) вместе с украинскими партнерами.

Автор: 

Джерело:  Укринформ
альтернативна енергетика (699) Зелений тариф (333) Вітренко Юрій (264)


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Топ коментарі
+6
ТОМУ що іі захватили клюєві і ахметки.
влада під них і зробила закон.
а ми думали що вони за босоту переживають...
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19.03.2021 16:53
+6
Вітренко не сказав що зелена енергетика в Україні це повний пістець і пограбування України та споживачів. Кілька олігархів отримують супертарифи від нікому не потрібної зеленої енергетики яка призводить тільки до дисбалансу енергосистеми України! Всі зелені електростанції потрібно викупити в державну власність і законсервувати!
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19.03.2021 18:28
+6
С самого начала развитие зеленой энергетики в Украине было задумано как возможность для избранных доить государство и всех нас в невиданных масштабах. Так оно и продолжается, но возможностей государства уже не хватает на выплаты всей этой жадной своре подлецов.
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19.03.2021 19:56
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Самый удачный опыт Витренко и Кобелева - выплатить себе миллионные премии! Все остальное у них - неудачное!
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19.03.2021 16:51 Відповісти
Вітренко не сказав що зелена енергетика в Україні це повний пістець і пограбування України та споживачів. Кілька олігархів отримують супертарифи від нікому не потрібної зеленої енергетики яка призводить тільки до дисбалансу енергосистеми України! Всі зелені електростанції потрібно викупити в державну власність і законсервувати!
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19.03.2021 18:28 Відповісти
Да Ви комуніст, батєнька ...
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19.03.2021 18:56 Відповісти
Не, он городской сумашедший.
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19.03.2021 21:42 Відповісти
Отмыв Бабла - получили кредиты под эту тему и распилили - как можно «сертифицировать» и определить электричество полученное «зелёнкой» или куйней.... Красивая ширма «убить» атомную энергетику так как по закону АЭС может принадлежать державе....
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19.03.2021 21:40 Відповісти
Вы правы наполовину!

Электроэнергию нужно продавать и покупать на АУКЦИОНАХ при участии и мелких производителей в домашних условиях при условии подключения в СЕТЬ...
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20.03.2021 05:51 Відповісти
Суммнівно, що дрібні виробники підуть на аукціони.
Правда, якщо це будуть місцеві аукціони ... може бути ...
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20.03.2021 09:45 Відповісти
Пойдут, если захотят кушать и компенсировать затраты на оборудование7

Как-то Руслана (певичка) показывала сваю усадьбу всю обвешанную солнечными батареями, приносящее с её слов, большой доход. И таких много.
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20.03.2021 13:24 Відповісти
Ты хотел сказать "насадить Газпром на бутылку" очевидно
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19.03.2021 20:52 Відповісти
ТОМУ що іі захватили клюєві і ахметки.
влада під них і зробила закон.
а ми думали що вони за босоту переживають...
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19.03.2021 16:53 Відповісти
Нахрен нам зеленая энергетика всралась вообще по таким тарифам дорогим??? нужно строить АЭС и получать дешевое электричество в больших количествах! Можно еще строить мини АЭС под землей - это будет безопасные источники энергии. Тем более пример США показал, что зеленая энергетика от погоды может людей поставить в условия апокалипсиса. И сейчас тем более новые более безопасные технологии есть АЭС и их лучше строить!
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19.03.2021 17:32 Відповісти
С помощью АЭС вы всех потребностей не покроете. Они могут нормально вырабатывать не более чем потребление страны на минимальном суточном спаде (как правило - днём). Будет больше чем минимальный спад, энергию станет некуда девать (быстро снизить выработку на АЭС - нельзя, и продать кому то из соседей на минимальном спаде - маловероятно.

Сейчас (учитывая зелёную энергию какая вытесняет АЭС из их ниши), энергосистема Украины - сбалансирована. Впихнуть туда ещё хоть один энергоблок АЭС - невозможно.
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19.03.2021 19:15 Відповісти
для этого нужно больше батарей, на которые будет переправляться электричество во время ночного спада потребления.
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19.03.2021 19:22 Відповісти
А сколько стоят батареи на 1,2 ГВт?
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19.03.2021 19:31 Відповісти
я хер знает! знаю только то, что эта проблема решается батареями промышленного масштаба.
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19.03.2021 19:45 Відповісти
Только никто ее в мире еще не решил. А так да, решается. В прекрасном будущем.
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19.03.2021 20:20 Відповісти
А разве батареи ставят? ИХ нет. Вообще.
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20.03.2021 09:05 Відповісти
они и в Украине есть и строятся еще. Они и в РФ есть и в США.
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20.03.2021 13:20 Відповісти
ДТЭК первым в Украине устанавливает промышленную систему накопления энергии мощностью 1 МВт и емкостью 1.5 МВт⋅ч

https://dtek.com/ru/media-center/press/dtek-becomes-first-in-ukraine-to-install-a-1mw15-mwh-industrial-energy-storage-system/
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20.03.2021 13:21 Відповісти
Как-то странно. СНАЧАЛА лупасят "зеленую энергетику" с ГАРАНТИРОВАНЫМ сбытом. При этом партия рыгоаналов решила - будет платить государство. При этом аж 0,18 эвроцентов (гуглим по сколько другие закупали), при этом никого не парит НУЖНА в месте стройки эта энергия или нет, при этом теперь уже ВСЕ украинцы должны платить за такой выгодный гешефт.
Ну и. Новость в стиле "будет" (потом, может, по нашему) 1 Мвт. УЖЕ есть 1 ГВТ. Или БУДЕТ (может) 0,1 %. БУДЕТ аж 0,1 % !!!!!
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20.03.2021 19:25 Відповісти
Маневровые АЭС прекрасно работают во Франции, в совке их строить не умели, а нынешняя зима показала абсолютную неспособность зеленой энергии покрыть потребности зимнего максимума. ВДЭ - угроза энергетической безопасности Украины.
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19.03.2021 20:08 Відповісти
Маневровые АЭС прекрасно работают во Франции

Это что такое? АЭС в связке с ГАЭС?!

Как решается проблема "Йодной ямы"? (вы жеж если заглушите или сбавите мощность обычного реактора - не сумеете его нормально запустить ещё день - два)
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19.03.2021 20:39 Відповісти
в совке их строить не умели

То то в США времён постройки Фукусимы умели строить реакторы...

Для заглушения реактору надо электричество (в современных реакторах РФ, графитовые стержни примагничены к механизму регулировки, электромагнитом. Нет электричества, они отмагничиваются и падают в реактор, глуша его) . Основной источник - сам реактор и его подстанция (связь в виде ЛЭП, между которыми - разрушило землетрясение (их строили в сейсмоактивной зоне!)). Резервный источник - генераторы в подвалах под станцией (а станция - на берегу моря в зоне вероятности цунами. Станция защищена от волн в 5 метров, а прилетели в 17, и к чертям затопили подвалы с генераторами). Даже если реактор не заглушен, и пошёл на разгон - можно бы было хотя бы стравить пар, чтоб он не разорвал корпуса реакторов. Но вентили тоже в затопленных подвалах! На крайний хрен, можно бы было хотя бы как то продумать меры по недопущению накопления водорода в зданиях реакторов - но тоже, хрен там плавал!

Землетрясение обесточивает реакторы. Их пытаются глушить от генераторов, но слишком медленно. Прилетает цунами, и вообще обесточивает станцию. Реакторы начинают идти в разгон. Пока в затопленных подвалах пытаются хоть что то сделать, разрушаются корпуса 4 реакторов (слава богу, хоть не происходит теплового взрыва реактора как в Чернобыле (тут надо сказать спасибо, что советские - были гораздо прочнее, и это довело до теплового взрыва сборки реактора)).

И остаётся только так же как в Чернобыле, засыпать расплавленные активные зоны реакторов поглощающими нейтроны реагентами и водою для охлаждения (и ждать дохрена лет, пока всё само не распадётся)
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20.03.2021 01:55 Відповісти
Японці ризикнули ... і програли. А що їм робити ? У них там скрізь сейсмонебезпечний острів (острови).
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20.03.2021 09:51 Відповісти
Майнить криптовалюту массово на минимальном спаде!
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19.03.2021 20:54 Відповісти
А где взять столько вычислительных мощностей?

Я смотрю, с этими майнерами, цена самых топовых видеокарт, уже улетела за 300 000 р. (совсем взбесились - торгаши! )
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19.03.2021 21:13 Відповісти
Для цього потрібні якісь спеціальні відяхи ?
Я апгрейдив домашній комп., брав за звичайною ціною. Не супер, але нормальний геймерський.
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20.03.2021 09:54 Відповісти
Сколько мощности у БП вашего компа? Скорее всего менее киловатта.

Гигаватт - это один миллион киловатт.

Миллион даже не самых суперских компов, стоит не мало. А их надо несколько.
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20.03.2021 14:12 Відповісти
Нічого поганого в диверсифікації джерел постачання (у тому числі і електроенергії) немає. Інша річ, що весь ринок енергетики зконцентровано в руках купки олігархіів, які самі для себе формують правила, тарифи, алгоритми обчислення, тобто - ринок вцілому. В результаті: "маємо те що маємо"(с).
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19.03.2021 17:36 Відповісти
По словам главы Минэнерго, ключом для успешного развития "зеленой" энергетики должны стать рыночные условия, которые бы действовали для производителей ВИЭ на тех же принципах, что и для других производителей энергии.Источник: https://biz.censor.net/n3254464

А зараз - що ? "Зелені енергетики" - вимагають ціни , яку їм хтось пообіцяв (чи вони її купили та закпіпили у папері) . ТЕСи теж вимагають завищену ціну , грозять непорядками + просто засирають природу ... ГЕС +АЕС вигідніші , але їм можуть обмежити об"єми ...
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19.03.2021 19:30 Відповісти
Це в ідеалі, а для стимулювання так чи інакше повинен діяти коефіцієнт (але розумний, а не такий, як у нас). Наприклад: Атомна енергетика - 0,9, гідро- та теплова - 1,1 - 1,2, "зелена" - не більше 1,3 (за умови об"єму останньої не більше 15% в загальному використанні). З рештою Вашого посту - згоден 101%.
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19.03.2021 20:10 Відповісти
А шо там 20 млрд кубов газа собственной добычи к 2020 году? Успешный опыт? Или путь оказался куда вкуснее результата?
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19.03.2021 17:52 Відповісти
Блін ... Знову усе перекрутив.
Уся проблема у тарифах, які затвердили у інвестиційних договорах на 10 років уперед.
При цьому тарифи завищені. І тепер, звичайно, згідно договорів, країна повинна платити купу грошей.
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19.03.2021 19:00 Відповісти
УСЯ проблема в безнаказанности. при ссср их бы расстреляли пачками за колоссальный урон государству. У нас "Зимняя вишня" - никто ни в чем не виноват.
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20.03.2021 19:28 Відповісти
новина від Вітренко - рівня фейсбуку.Про це знають усі,хто енергетиці працює.Просто ніхто в зберігання навіть не думає вкладати кошти.
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19.03.2021 19:03 Відповісти
Чому ?
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20.03.2021 10:03 Відповісти
Дуууже "довгі" і ризикові інвестиції при ******** технологіях.Приватний сектор сюди не зайде навіть при "цяцянках" від уряду,якому ніхто не вірить.Акумулюючі і регулюючі функціі,мабуть,повинна брати на себе держава...
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20.03.2021 13:38 Відповісти
Это нереально не выгодно. Да и строилось это зеленое гуано тупо для гешефта. гуглите про крымские СЭС, которые затем продали китайцам. Очень интересно. Илон маск курит..
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20.03.2021 19:29 Відповісти
С самого начала развитие зеленой энергетики в Украине было задумано как возможность для избранных доить государство и всех нас в невиданных масштабах. Так оно и продолжается, но возможностей государства уже не хватает на выплаты всей этой жадной своре подлецов.
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19.03.2021 19:56 Відповісти
Така природа підприємництва і ринку - ловити момент. Але якось же доведеться вирішувати ситуацію ...
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20.03.2021 10:04 Відповісти
Зробили годівницю виключно для держзлочинного олігархату.Це не енергерика,це помпа по викачуванню грошей українців
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19.03.2021 20:06 Відповісти
самый удачный кейс для предателей Украины - експорт електричества в белорусского диктатора, и рашистского оккупанта Украины
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19.03.2021 22:22 Відповісти
Странное возникает желание взять Витренко за шкирку как кота и так ему "Здесь у нас есть проблемы ?" и носом в платежку за электричество.
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20.03.2021 04:20 Відповісти
Створіть такі умови, щоб під час піків енерації ВДЕ було найвигідніше заряджати електромобілі, й вони "зв'яжуть" ці тимчасові надлишки.
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20.03.2021 06:49 Відповісти
Будуть пробки у місцях заправки і навколо. Це перше.
Друге - люди не настільки організовані, і ментально, і за ймовірністю подій життя.
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20.03.2021 10:07 Відповісти
Заряджати можна й від розетки (просто це повільніше) за допомогою спеціального пристрою, який онлайн відслідковатиме ситуацію з генерацією на конкретний момент і, відповідно, з поточною ціною квт-год й автоматично вмикатиме, чи вимикатиме процес зарядження.
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21.03.2021 15:34 Відповісти
Фантазер, ты меня называла.
1. Электромобили дорогие
2. НЕТ столько станций
3. КАК точно угадать время? Затем, угадав, распределить всех по заправках. Какой %?
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20.03.2021 19:31 Відповісти
1. Наслідки експлуатації автомобілів з ДВЗ у великих містах (згадаймо проблеми з забрудненням повітря у Києві) можуть бути ще більш дорогими.
2. 3. Заряджати можна й від розетки (просто це повільніше) за допомогою спеціального пристрою, який онлайн відслідковатиме ситуацію з генерацією на конкретний момент і, відповідно, з поточною ціною квт-год й автоматично вмикатиме, чи вимикатиме процес зарядження.
Якщо за кілька років вдалося настільки суттєво змінити енергобаланс країни, то за допомогою організаційних і технічних засобів цілком можна й врегулювати проблеми, які виникли.
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21.03.2021 15:30 Відповісти
Це не "невдалий" досвід, а відпочатку суто корупційна схема. Готувалася і приймалася ригами під Клюєва і К.
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20.03.2021 09:08 Відповісти
Де той Клюєв?
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21.03.2021 15:32 Відповісти

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