Рада разрешит ограничивать размер выплат по валютной ипотеке через суд

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4398 в первом чтении проголосовали 260 народных депутатов.

Законопроектом предложено внести изменения в закон о банкротстве, предоставив право суду по ходатайству должника определять минимальную сумму платежа в счет погашения задолженности по валютному ипотечному кредиту, обеспечением по которому выступает квартира или жилым домом, являющиеся единственным местом проживания семьи должника.

Эта норма касается квартиры, если ее площадь не превышает 60 квадратных метров или жилая площадь не превышает 13,65 квадратных метров на каждого члена семьи, либо дома, площадь которого не превышает 120 квадратных метров.

Кроме того, предложено внести изменения в закон "О системе гарантирования вкладов физических лиц", обязав Фонд гарантирования вкладов предлагать должнику ликвидируемого банка погасить задолженность в сумме не менее оценочной стоимости актива, который планируется выставить на открытые торги.

Как сообщалось, Верховная Рада также приняла за основу законопроект №4475, которым предусмотрено проведение реструктуризации всех валютных потребительских кредитов в гривню по официальному курсу, установленному Национальным банком на день реструктуризации.