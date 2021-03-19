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Новини Коронавірус і карантин
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Совладелец сети АЗС Marshal умер от коронавируса

Совладелец сети АЗС Marshal умер от коронавируса

Сегодня, 19 марта, стало известно о смерти совладельца харьковской сети АЗС Marshal Александра Зачепило.

По данным отраслевого издания enkorr на рынке, причиной смерти Зачепило стал коронавирус.

По информации харьковских СМИ, 55-летний бизнесмен умер в Киеве, у него были поражены 80% легких.

ЧП "Маршал" (Чугуев, Харьковская обл.) является одним из крупнейших розничных операторов Харьковской области. Управляет 85 АЗС в 11 областях Украины.

Согласно реестру юридических и физических лиц, компания основана в апреле 2003 года.. На сегодняшний день конечным бенефициаром предприятия указан Зачепило Никита Александрович.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года из-за коронавирусной болезни умер генеральный директор КБ "Южное" Александр Дегтярев.

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Джерело:  enkorr
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