Крупнейшие сети АЗС вновь повысили цены на бензин и дизтопливо
Крупные сети АЗС повысили цены на бензин и дизтопливо вслед за крупнейшей консолидированной сетью "Приват", которая объединяет 1 540 станций под брендами "Авиас", ANP, "Укрнафта" и другими.
Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".
В частности, вечером 18 марта сеть группы "Приват" повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л.
В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 26,95 грн/л, А-95 – до 27,95 грн/л и дизтопливо – до 28,00 грн/л. На станциях "Укрнафты" цены на А-92 выросли до 27,00 грн/л, на А-95 и дизтопливо — до 28,00 грн/л.
В последний раз перед этим "Приват" повышал цены на 1 грн за литр 24 февраля.
В свою очередь с 18 на 19 марта ряд операторов розничного рынка также повысили стоимость топлива.
Наибольшее подорожание зафиксировано в запорожской сети ZOG – на 1 грн за литр. В частности, А-92 и дизтопливо на АЗС сети подорожали до 27,99 грн/л, А-95 – до 28,99 грн/л.
В сети KLO бензины подорожали на 20 копеек: А-92 – до 28,69 грн/л, А-95 – до 29,69 грн/л. Дизтопливо в этой сети прибавило 30 коп. – до 28,69 грн/л.
На 28 копеек в среднем подняла цены на бензины и на 14 копеек за литр на дизельное топливо сеть "БРСМ-Нафта". Стоимость А-92 выросла до 25,84 грн/л, А-95 – до 26,84 грн/л, дизельного топлива – до 25,50 грн/л. Т
На станциях сети Mango бензины и дизтопливо подорожали на 60 копеек за литр. На 50 коп./л цены на все виды топлива подняли "Автотранс" и "Рур Груп".
Также топливо подорожало в таких сетях как "Татнефть-АЗС-Украина", Motto, "Нефтек".
Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 18 на 19, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
WOG
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
Авиас*
|
26,95
|
1,00
|
27,95
|
1,00
|
28,00
|
1,00
|
Укрнафта*
|
27,00
|
1,00
|
28,00
|
1,00
|
28,00
|
1,00
|
AMIC
|
28,01
|
0,00
|
29,01
|
0,00
|
28,07
|
0,00
|
Shell
|
28,37
|
0,00
|
29,94
|
0,00
|
28,89
|
0,00
|
SOCAR
|
30,48
|
0,00
|
31,48
|
0,00
|
29,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
25,84
|
0,28
|
26,84
|
0,28
|
25,50
|
0,14
|
Glusco
|
28,42
|
0,00
|
29,42
|
0,00
|
28,42
|
0,00
|
KLO
|
28,69
|
0,20
|
29,69
|
0,20
|
28,69
|
0,30
|
Автотранс
|
28,48
|
0,50
|
29,48
|
0,50
|
27,98
|
0,50
|
UPG
|
27,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
25,80
|
0,00
|
Параллель
|
29,80
|
0,00
|
30,80
|
0,00
|
29,80
|
0,00
|
BVS
|
27,69
|
0,00
|
28,69
|
0,00
|
27,59
|
0,00
|
Chipo
|
26,54
|
0,00
|
27,54
|
0,00
|
26,12
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
26,76
|
0,18
|
27,78
|
0,18
|
27,12
|
0,00
|
Авантаж 7
|
25,95
|
0,00
|
26,95
|
0,00
|
25,02
|
0,00
|
Marshal
|
26,10
|
0,50
|
27,10
|
0,50
|
24,50
|
0,30
|
SUNOIL
|
25,67
|
-0,22
|
26,67
|
-0,22
|
26,36
|
-0,22
|
Mango
|
26,49
|
0,60
|
27,49
|
0,60
|
26,79
|
0,60
|
Motto
|
25,55
|
0,08
|
26,46
|
0,08
|
25,46
|
0,03
|
ZOG
|
27,99
|
1,00
|
28,99
|
1,00
|
27,99
|
1,00
|
Нефтек
|
28,49
|
0,30
|
29,99
|
0,30
|
28,99
|
0,30
|
Рур груп
|
28,49
|
0,50
|
29,49
|
0,50
|
28,99
|
0,50
|
Средняя цена в Украине:
|
27,80
|
0,44
|
28,81
|
0,44
|
28,21
|
0,44
*Изменение цен состоялось накануне, 18 марта
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