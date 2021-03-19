Крупнейшие сети АЗС вновь повысили цены на бензин и дизтопливо

Крупные сети АЗС повысили цены на бензин и дизтопливо вслед за крупнейшей консолидированной сетью "Приват", которая объединяет 1 540 станций под брендами "Авиас", ANP, "Укрнафта" и другими.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, вечером 18 марта сеть группы "Приват" повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л.

В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 26,95 грн/л, А-95 – до 27,95 грн/л и дизтопливо – до 28,00 грн/л. На станциях "Укрнафты" цены на А-92 выросли до 27,00 грн/л, на А-95 и дизтопливо — до 28,00 грн/л.

В последний раз перед этим "Приват" повышал цены на 1 грн за литр 24 февраля.

В свою очередь с 18 на 19 марта ряд операторов розничного рынка также повысили стоимость топлива.

Наибольшее подорожание зафиксировано в запорожской сети ZOG – на 1 грн за литр. В частности, А-92 и дизтопливо на АЗС сети подорожали до 27,99 грн/л, А-95 – до 28,99 грн/л.

В сети KLO бензины подорожали на 20 копеек: А-92 – до 28,69 грн/л, А-95 – до 29,69 грн/л. Дизтопливо в этой сети прибавило 30 коп. – до 28,69 грн/л.

На 28 копеек в среднем подняла цены на бензины и на 14 копеек за литр на дизельное топливо сеть "БРСМ-Нафта". Стоимость А-92 выросла до 25,84 грн/л, А-95 – до 26,84 грн/л, дизельного топлива – до 25,50 грн/л. Т

На станциях сети Mango бензины и дизтопливо подорожали на 60 копеек за литр. На 50 коп./л цены на все виды топлива подняли "Автотранс" и "Рур Груп".

Также топливо подорожало в таких сетях как "Татнефть-АЗС-Украина", Motto, "Нефтек".

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 18 на 19, грн/л

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 29,99 0,00 30,99 0,00 29,99 0,00 WOG 29,99 0,00 30,99 0,00 29,99 0,00 Авиас* 26,95 1,00 27,95 1,00 28,00 1,00 Укрнафта* 27,00 1,00 28,00 1,00 28,00 1,00 AMIC 28,01 0,00 29,01 0,00 28,07 0,00 Shell 28,37 0,00 29,94 0,00 28,89 0,00 SOCAR 30,48 0,00 31,48 0,00 29,98 0,00 БРСМ-Нафта 25,84 0,28 26,84 0,28 25,50 0,14 Glusco 28,42 0,00 29,42 0,00 28,42 0,00 KLO 28,69 0,20 29,69 0,20 28,69 0,30 Автотранс 28,48 0,50 29,48 0,50 27,98 0,50 UPG 27,00 0,00 28,00 0,00 25,80 0,00 Параллель 29,80 0,00 30,80 0,00 29,80 0,00 BVS 27,69 0,00 28,69 0,00 27,59 0,00 Chipo 26,54 0,00 27,54 0,00 26,12 0,00 Татнефть-АЗС-Украина 26,76 0,18 27,78 0,18 27,12 0,00 Авантаж 7 25,95 0,00 26,95 0,00 25,02 0,00 Marshal 26,10 0,50 27,10 0,50 24,50 0,30 SUNOIL 25,67 -0,22 26,67 -0,22 26,36 -0,22 Mango 26,49 0,60 27,49 0,60 26,79 0,60 Motto 25,55 0,08 26,46 0,08 25,46 0,03 ZOG 27,99 1,00 28,99 1,00 27,99 1,00 Нефтек 28,49 0,30 29,99 0,30 28,99 0,30 Рур груп 28,49 0,50 29,49 0,50 28,99 0,50 Средняя цена в Украине: 27,80 0,44 28,81 0,44 28,21 0,44

*Изменение цен состоялось накануне, 18 марта