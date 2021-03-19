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Крупнейшие сети АЗС вновь повысили цены на бензин и дизтопливо

Крупнейшие сети АЗС вновь повысили цены на бензин и дизтопливо

Крупные сети АЗС повысили цены на бензин и дизтопливо вслед за крупнейшей консолидированной сетью "Приват", которая объединяет 1 540 станций под брендами "Авиас", ANP, "Укрнафта" и другими.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, вечером 18 марта сеть группы "Приват" повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л.

В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 26,95 грн/л, А-95 – до 27,95 грн/л и дизтопливо – до 28,00 грн/л. На станциях "Укрнафты" цены на А-92 выросли до 27,00 грн/л, на А-95 и дизтопливо — до 28,00 грн/л.

В последний раз перед этим "Приват" повышал цены на 1 грн за литр 24 февраля.

В свою очередь с 18 на 19 марта ряд операторов розничного рынка также повысили стоимость топлива.

Наибольшее подорожание зафиксировано в запорожской сети ZOG – на 1 грн за литр. В частности, А-92 и дизтопливо на АЗС сети подорожали до 27,99 грн/л, А-95 – до 28,99 грн/л.

В сети KLO бензины подорожали на 20 копеек: А-92 – до 28,69 грн/л, А-95 – до 29,69 грн/л. Дизтопливо в этой сети прибавило 30 коп. – до 28,69 грн/л.

На 28 копеек в среднем подняла цены на бензины и на 14 копеек за литр на дизельное топливо сеть "БРСМ-Нафта". Стоимость А-92 выросла до 25,84 грн/л, А-95 – до 26,84 грн/л, дизельного топлива – до 25,50 грн/л. Т

На станциях сети Mango бензины и дизтопливо подорожали на 60 копеек за литр. На 50 коп./л цены на все виды топлива подняли "Автотранс" и "Рур Груп".

Также топливо подорожало в таких сетях как "Татнефть-АЗС-Украина", Motto, "Нефтек".

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 18 на 19, грн/л

Компания

А-92

А-95

ДТ

Цена

Изм.

Цена

Изм.

Цена

Изм.

ОККО

29,99

0,00

30,99

0,00

29,99

0,00

WOG

29,99

0,00

30,99

0,00

29,99

0,00

Авиас*

26,95

1,00

27,95

1,00

28,00

1,00

Укрнафта*

27,00

1,00

28,00

1,00

28,00

1,00

AMIC

28,01

0,00

29,01

0,00

28,07

0,00

Shell

28,37

0,00

29,94

0,00

28,89

0,00

SOCAR

30,48

0,00

31,48

0,00

29,98

0,00

БРСМ-Нафта

25,84

0,28

26,84

0,28

25,50

0,14

Glusco

28,42

0,00

29,42

0,00

28,42

0,00

KLO

28,69

0,20

29,69

0,20

28,69

0,30

Автотранс

28,48

0,50

29,48

0,50

27,98

0,50

UPG

27,00

0,00

28,00

0,00

25,80

0,00

Параллель

29,80

0,00

30,80

0,00

29,80

0,00

BVS

27,69

0,00

28,69

0,00

27,59

0,00

Chipo

26,54

0,00

27,54

0,00

26,12

0,00

Татнефть-АЗС-Украина

26,76

0,18

27,78

0,18

27,12

0,00

Авантаж 7

25,95

0,00

26,95

0,00

25,02

0,00

Marshal

26,10

0,50

27,10

0,50

24,50

0,30

SUNOIL

25,67

-0,22

26,67

-0,22

26,36

-0,22

Mango

26,49

0,60

27,49

0,60

26,79

0,60

Motto

25,55

0,08

26,46

0,08

25,46

0,03

ZOG

27,99

1,00

28,99

1,00

27,99

1,00

Нефтек

28,49

0,30

29,99

0,30

28,99

0,30

Рур груп

28,49

0,50

29,49

0,50

28,99

0,50

Средняя цена в Украине:

27,80

0,44

28,81

0,44

28,21

0,44

*Изменение цен состоялось накануне, 18 марта

Автор: 

Джерело:  еnkorr
авто (4125) АЗС (1588) бензин (1106) ціни (3446) дизпаливо (1282)


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Кгда нои нажруться и почему это никто не контролирует??
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19.03.2021 20:26 Відповісти

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