"Ощадбанк" совершил рекордную продажу взысканного имущества на СЕТАМ

"Ощадбанк" реализовал на электронном аукционе OpenMarket (ГП "СЕТАМ") два земельных участка в Обуховском районе Киевской области общей стоимостью 308,5 млн грн. Земельные участки имеют площадь 43 га и предназначены для индивидуального садоводства. Это самая крупная добровольная продажа взысканного имущества "Ощадбанка" на электронной площадке "СЕТАМ".

Об этом говорится в сообщении "Ощадбанка".

"Уменьшение объема проблемных активов является одной из стратегических целей "Ощадбанка". Электронные торги по продаже имущества проблемных должников на "СЕТАМ" наряду с другими путями урегулирования проблемной задолженности мы активно используем в работе с проблемным портфелем уже в течение 5 лет. Последняя продажа стала рекордной по сумме полученных средств, и это важное свидетельство того, что наша работа по уменьшению проблемных активов продолжается на полную мощность", - отметил директор департамента реструктуризации задолженности и взыскания "Ощадбанка" Арсен Милютин.

"Как мы и ожидали, аукцион заинтересовал многих покупателей и был конкурентным. В торгах приняли участие три участника, два из которых сделали ставки. В итоге стартовая цена увеличилась более чем на 6 млн грн, которые получит "Ощадбанк" дополнительно. Всего с начала нашего сотрудничества банк провел 88 успешных аукционов через OpenMarket на 741 млн грн", - отметил гендиректор ГП "СЕТАМ" Александр Мамро.

Как отмечается, в течение 2020 года "Ощадбанк" достиг значительных успехов в уменьшении доли проблемной задолженности. Так, объем неработающих кредитов (NPL 90+) уменьшился на 37,9 млрд грн, или на 27%. Продолжаются судебные дела по возврату "Ощадбанку" проблемной задолженности. За 2020 год суды вынесли вердикты в пользу "Ощадбанка" на сумму 3,88 млрд грн; в течение года фактически возвращено 2,75 млрд грн.