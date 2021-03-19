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В киевском метро с 1 апреля перестанут действовать зеленые карточки

В киевском метро с 1 апреля перестанут действовать зеленые карточки

КП "Киевский метрополитен" напоминает пассажирам, что использовать поездки на бесконтактных (зеленых) карточках метро можно до 31 марта 2021 года.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Также, согласно распоряжению КГГА от 5 марта 2020 года, прекращается работа сервисных центров подземки.

Оператором системы оплаты в общественном транспорте столицы является КП "ГИВЦ". "Горячая линия" для пассажиров: 044 366 55 55.

Оплатить проезд в общественном транспорте можно с помощью:

  • Kyiv Smart Card
  • бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы
  • мобильным приложением (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard)
  • разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным)

Для того, чтобы воспользоваться электронной билетом, можно приобрести одноразовый QR-билет или карточку Kyiv Smart Card с возможностью пополнять ее поездками со скидкой. Транспортная карта Kyiv Smart Card дает возможность покупать до 50 поездок за один раз и экономить до 1,5 грн на каждой поездке.

Купить Kyiv Smart Card можно:

  • в кассах метрополитена
  • в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена

Пополнить Kyiv Smart Card можно:

  • в приложении "Киев Цифровой"
  • в кассах метрополитена
  • в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена

Одноразовый QR-билет используют в бумажном или электронном виде. Приобрести его можно:

  • в приложении "Киев Цифровой"
  • в кассах станций метро или в терминале самообслуживания

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Джерело:  КГГА
Київ (4679) Метрополітен (611)


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