В киевском метро с 1 апреля перестанут действовать зеленые карточки

КП "Киевский метрополитен" напоминает пассажирам, что использовать поездки на бесконтактных (зеленых) карточках метро можно до 31 марта 2021 года.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Также, согласно распоряжению КГГА от 5 марта 2020 года, прекращается работа сервисных центров подземки.

Оператором системы оплаты в общественном транспорте столицы является КП "ГИВЦ". "Горячая линия" для пассажиров: 044 366 55 55.

Оплатить проезд в общественном транспорте можно с помощью:

Kyiv Smart Card

бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы

мобильным приложением (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard)

разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным)

Для того, чтобы воспользоваться электронной билетом, можно приобрести одноразовый QR-билет или карточку Kyiv Smart Card с возможностью пополнять ее поездками со скидкой. Транспортная карта Kyiv Smart Card дает возможность покупать до 50 поездок за один раз и экономить до 1,5 грн на каждой поездке.

Купить Kyiv Smart Card можно:

в кассах метрополитена

в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена

Пополнить Kyiv Smart Card можно:

в приложении "Киев Цифровой"

в кассах метрополитена

в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена

Одноразовый QR-билет используют в бумажном или электронном виде. Приобрести его можно: