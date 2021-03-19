В киевском метро с 1 апреля перестанут действовать зеленые карточки
КП "Киевский метрополитен" напоминает пассажирам, что использовать поездки на бесконтактных (зеленых) карточках метро можно до 31 марта 2021 года.
Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.
Также, согласно распоряжению КГГА от 5 марта 2020 года, прекращается работа сервисных центров подземки.
Оператором системы оплаты в общественном транспорте столицы является КП "ГИВЦ". "Горячая линия" для пассажиров: 044 366 55 55.
Оплатить проезд в общественном транспорте можно с помощью:
- Kyiv Smart Card
- бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы
- мобильным приложением (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard)
- разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным)
Для того, чтобы воспользоваться электронной билетом, можно приобрести одноразовый QR-билет или карточку Kyiv Smart Card с возможностью пополнять ее поездками со скидкой. Транспортная карта Kyiv Smart Card дает возможность покупать до 50 поездок за один раз и экономить до 1,5 грн на каждой поездке.
Купить Kyiv Smart Card можно:
- в кассах метрополитена
- в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена
Пополнить Kyiv Smart Card можно:
- в приложении "Киев Цифровой"
- в кассах метрополитена
- в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена
Одноразовый QR-билет используют в бумажном или электронном виде. Приобрести его можно:
- в приложении "Киев Цифровой"
- в кассах станций метро или в терминале самообслуживания
Будь ласка, зачекайте...
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