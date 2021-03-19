Нацбанк возобновил покупку валюты на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 15 по 19 марта выкупил на межбанковском валютном рынке $30,5 млн.

Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Вся сумма была куплена регулятором в ходе интервенций по единому курсу. При этом Нацбанк валюту на минувшей неделе не продавал.

В целом с начала года Нацбанк выкупил в резервы $290,5 млн, а продал – $20 млн.

Тем временем, курс гривни за неделю незначительно укрепился: с 27,7305 грн/$ в начале недели до 27,7184 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 19 марта.

Как сообщалось, Национальный банк за неделю с 9 по 12 марта не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке.

За неделю с 1 по 5 марта НБУ купил на межбанковском валютном рынке $20 млн, тогда как две недели перед этим регулятор не покупал и не продавал валюту.