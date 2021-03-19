Третьего локдауна по всей Украине не будет, – Степанов

В Украине не будет локдауна, действует адаптивный карантин, который предусматривает жесткие карантинные ограничения.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Интерфакс-Украина.

"В Украине не будет третьего локдауна, в Украине действует адаптивный карантин, который предусматривает жесткие карантинные ограничения. У нас локдаун был один – год назад. После этого были жесткие карантинные ограничения", – сказал министр.

Степанов напомнил, что такие карантинные ограничения ввели Киев, Львов и Винница.

"Киев вчера ввел такие жесткие карантинные ограничения, местная власть Львова, Винницы. Эффективность этих меры мы видим на примеры Ивано-Франковской области, где уже сейчас мы видим стабилизацию ситуации, заполняемость коек с кислородом там была 65%, а сейчас уже 60% и продолжает снижаться", – сказал глава Минздрава.

Степанов также сообщил, что "Киев добавляет еще 207 коек с кислородом, чтобы не было предпосылок для коллапса".

Как сообщалось, ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что решение о введении ограничительных мер в связи с распространением коронавируса в той или иной области должны принимать местные власти.

Напомним, в феврале Кабинет министровпродлил действие карантина в Украине до 30 апреля, ослабив ряд ограничений. В частности, на территории Украины становлен адаптивный карантин с введением четырех уровней эпидемиологической безопасности: "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный". При этом "оранжевый" уровень не предусматривает установления дополнительных карантинных ограничений, по сравнению с "желтым".

Кроме того, по инициативе министра здравоохранения Максима Степанова было увеличено разрешенное количество посетителей массовых мероприятий и продлена работа заведений общепита до 24:00.